Son dakika… Erdoğan’ın görünmesi “uygun olmaz”

G20 Zirvesi öncesinde gerilen Ankara-Berlin ilişkilerinde son perde... Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz'un ardından Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'den de kritik bir açıklama geldi. Alman Bakan, "Erdoğan'ın zirve haricinde konuşma yapmasının uygun olmayacağını" söyledi.

Berlin Yönetimi, G20 zirvesin için Almanya’nın Hamburg kentine gidecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili Ankara’nın tepkisini çekecek bir açıklama yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Erdoğan’ın G20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Krasnodar şehrine giderken beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gabriel, “Erdoğan’ın Almanya’daki Türk vatandaşlarına hitap etmek için Ankara’nın resmi olarak izin talep ettiğini” ifade etti.

Reuters’ın haberine göre; Gabriel iki hafta önce Ankara Yönetimi’ne bu konuda resmi izin istenmemesi için tavsiyede bulundu.

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SZHULZ’DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz da Bild gazetesine verdiği demeçte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, “Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’ya en son Mayıs 2015’te Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra gitmişti. Erdoğan Karlsruhe şehrinde Türklere hitap etmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİMİN TARİHİ

Ankara-Berlin hattında ilişkilerin gerilmesi geçen yıl Haziran ayına dayanıyor. Bundestag'ın 1915 Olayları'nı ‘soykırım' olarak nitelendiren tasarıyı kabul etmesinin ardından Ankara, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk bakanların Almanya’daki etkinliklerinin iptal edilmesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nazi ithamları nedeniyle sekteye uğramıştı.

Öte yandan, iki ülke arasında yaşanan İncirlik krizi hâlâ çözülebilmiş değil. Alman tarafı, askerlerini İncilik’ten çekip Ürdün’e yerleştirme kararı aldı.