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Son dakika haberi… Bakan Betül Sayan Kaya sınır dışı ediliyor…

Reuters haber ajansı başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen yabancı' ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Kaya'nın yanında bulunan danışmanı Bilal Topçu, Hollanda polisi tarafından tutuklandıklarını açıkladı.
02:4612 Mart 2017
Dünya
Son dakika haberi… Bakan Betül Sayan Kaya sınır dışı ediliyor…
Reuters haber ajansı başkonsolosluğa girişi engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'istenmeyen yabancı' ilan edilerek sınır dışı edilmek üzere sınıra götürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Kaya'nın yanında bulunan danışmanı Bilal Topçu, Hollanda polisi tarafından tutuklandıklarını açıkladı.

Reuters’ın Hollandalı yayıncı kuruluş RTL’e dayandırdığı haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollandalı yetkililer tarafından alıkondu. “İstenmeyen yabancı” ilân edilen Bakan Kaya’nın Almanya’ya sınır dışı edileceği ifade edildi.

 

Ayrıntılar geliyor…

Son güncelleme: 03:0612.03.2017
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