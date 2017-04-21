Son dakika… Türkiye’ye yasak koyan ABD’de büyük skandal!

ABD'nin Türkiye dahil sekiz ülkeden yapılan direkt uçuşlarda elektronik cihaz yasağı getirmesinin yankıları sürerken, Los Angelas'tan bir skandal haberi geldi.

ABD’nin Los Angeles Havalimanı’ndan Tayvan’a gidecek bir yolcu, dış uçuşlar terminalindeki güvenlik fark etmeyince el bagajındaki silahla uçakta yolculuk etti.

Santa Monica Emniyeti’nde çalıştığı belirtilen polis memuru Noell Grant (42), silahın el bagajında olduğunu ancak Tayvan’ın başkenti Taipei’de yolculuğu için uçağını değiştirirken fark etti.

Silahın güvenlik taramasında görülmediği ve kadının farkında olmadan silahla uçtuğu anlaşıldı. ABD federal yetkilileri, Los Angeles havaalanında standart güvenlik prosedürlerine gerektiği gibi uyulmadığını kabul etti.

Bagajdakinin kadının özel ateşli silahı olduğu ve görevde kullandığı silahı olmadığı anlaşıldı.

Geçen ay Türkiye’nin de aralarında bulunduğu sekiz ülkeye doğrudan uçuşlar için ABD tarafından elektronik eşya yasağı konmuştu.

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Güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtilen yasağa göre; yolcular cep telefonu dışında tablet, dizüstü bilgisayar ve başkaca elektronik cihazları, el bagajı olarak kabine alamıyor.

Türkiye ile birlikte yasak kapsamına alınan ülke ve şehirler ise şöyle: “Mısır, Kahire; Ürdün, Amman; Kuveyt, Kuveyt; Fas, Kazablanka; Katar, Doha; Suudi Arabistan, Riyad ve Cidde; Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi ve Dubai.”

ABD’nin ardından benzer bir yasak, İngiltere tarafından da konmuştu. Londra Yönetimi, Türkiye dahil 6 ülkeye doğrudan uçuşlarda kabin içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmasını yasakladı.