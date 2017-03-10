Trump’ın eski danışmanı Flynn, Gülen’in gerçek yüzünü anlatmaya çalışmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı ancak kısa süre önce Rusya ile ilişkileri nedeniyle görevi bırakmak zorunda kalan Michael Flynn'in Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürüttüğü kesinleşti. Türkiye FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için tüm yasal yolları zorlarken, Flynn'in Gülen'in gerçek yüzünü Amerikalılara anlatmak için çalıştığı anlaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı ancak kısa süre önce Rusya ile ilişkileri nedeniyle görevi bırakmak zorunda kalan Michael Flynn'in Türkiye lehine lobi faaliyetleri yürüttüğü kesinleşti. Türkiye FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için tüm yasal yolları zorlarken, Flynn'in Gülen'in gerçek yüzünü Amerikalılara anlatmak için çalıştığı anlaşıldı.

Şimdilerde faaliyette bulunmayan Flynn Intep Group, Adalet Bakanlığı’na Türk işadamı K. Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli danışmanlık şirketi Inovo BV için çalıştığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı’na ibraz edilen yeni belgelere göre; Flynn Intel Group, Ağustos 2016 ila Kasım ayı ortalarına kadar, Inovo şirketinden 530 bin dolar ödeme aldı.

Adını ABD Kongresi’nin bulunduğu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’in haberinde göre; Flynn, şirketi Kasım ayında kapattı.

ABD yasaları gereği, yabancı bir hükümet adına lobi faaliyetleri yürüten ABD vatandaşları Adalet Bakanlığı’na yaptığı işler konusunda bildirim yapmak zorunda.

Flynn’in avukatı tarafından Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelerde, “lobi faaliyetlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin fayda sağlamış olabileceği” ifade edildi.

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ALPTEKİN: KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM

Konuya ilişkin Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Alptekin, yeni belgelerin Adalet Bakanlığı’ndan son dönemde gelen baskılara bir cevap niteliği taşıdığını söyledi. İşadamı Alptekin, AP’ye telefonla İstanbul’dan yaptığı açıklamada, belgelerde yapılan değişikliklerin “siyasi baskı”dan kaynaklandığını ve Flynn’in Adalet Bakanlığı’na ibraz ettiği kayıt belgeleriyle hemfikir olmadığını belirtti.

Alptekin, “Dosyayla hemfikir değilim. Türk hükümeti için çalışsaydım farklı olurdu, fakat ben hükümetteki kimseden talimat almıyorum” dedi.

Flynn’in danışmanlık şirketi Flynn Intel Group, Kongre’ye daha önce Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV şirketi için çalıştığını bildirmişti. Fakat ne Flynn ne de şirketi, yabancı hükümetlerin fayda sağladığı işler hakkında daha kapsamlı bir şeffaflık gerektiren belgeleri Adalet Bakanlığı’na bildirmişti.

Alptekin, Flynn ve iki yetkili arasında görüşme ayarladığını kabul etti. New York’ta bir otelde buluştuklarını söyleyen Alptekin, “Türk yetkililer Birleşmiş Milletler oturumları ve Alptekin’in kendi ayarladığı farklı konferanslara katılırken, Fylnn de New York’ta olacaktı” dedi.

ADALET VE ENERJİ BAKANLARI VARDI

Ekibinden birine Flynn’in şehirde olup olmadığını ve görüşme yapıp yapamayacaklarını sorduğunu anlatan Alptekin, “ekibindeki elemanların Flynn’le temasa geçtiğini” ifade etti.

Flynn’in şirketi tarafından Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelere göre; söz konusu Türk yetkililer arasında, Adalet ve Enerji bakanları da bulunuyordu.

Alptekin, Flynn ve iki yetkili arasında görüşme ayarladığını kabul etti. New York’ta bir otelde buluştuklarını söyleyen Alptekin, Türk yetkililer Birleşmiş Milletler oturumları ve Alptekin’in kendi ayarladığı farklı konferanslara katılırken, Fylnn da New York’ta olacaktı” dedi.

Flynn’in ekibinden birine Flynn’in şehirde olup olmadığını ve görüşme yapıp yapamayacağını sorduğunu anlatan Alptekin, “onların da Flynn’le temasa geçtiğini ifade etti. Flynn’in şirketi tarafından Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelere göre; söz konusu Türk yetkililer arasında, Adalet ve Enerji bakanları da bulunuyordu.

GÖREVİ GÜLEN HAKKINDA BİLGİ TOPLAMAKTI

Dosyaya göre; Flynn’in şirketi, FETÖ elebaşı Gülen hakkında bilgi toplayıp ABD’li yetkililere Gülen’e karşı harekete geçmeleri için baskı yaptı.

Flynn Intel şirketinin icraatları hakkında bilgi sahibi olan ABD’li bir yetkili, gizlilik kaydıyla şu bilgileri verdi:

“Flynn Intel, başka bir müşterileri tarafından geliştirilen teknoloji hakkında Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi temsilcileriyle yaptığı bir toplantıda, konuyu Gülen’e getirdi. Şirket yetkilileri, Gülen hakkında araştırma yapmaları konusunda baskı yaptı fakat bu talep geri çevrildi. Flynn Intel, görüşme sırasında kimi temsil ettiğini hiç açıklamadı.”

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Ekim ayındaki bu görüşmenin, Flynn’in The Hill sitesine Gülen hakkında yazdığı makale üzerinde çalıştığı sıralarda gerçekleştiği öne sürüldü. Flynn, ABD’de 8 Kasım’da yapılan başkanlık seçimleriyle aynı gün yayınlanan makalesinde “ABD’nin Gülen için güvenli bir liman olmaması gerektiğini” ve “Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini” vurguluyordu.

Yeni dosyalarda Flynn, The Hill için yazdığı makalenin Inovo BV ile yaptığı sözleşme kapsamında yaptığı araştırmalara dayandığını açık ediyor. Makale için ne Inovo BV’den ne de Türk hükümetinden talimat aldığını vurgulayan Flynn, makale için para da almadığını belirtiyor.

GÜLEN’EN TEHLİKESİNİ ANLATAN KISA FİLM

Flynn’in şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Gülen hakkında bir kısa film de hazırlanacaktı. Adı belirtilmeyen isimlerle röportajlardan oluşması planlanan belgesel hiçbir zaman tamamlanamadı ve dağıtılamadı.

Belgelerde 19 Eylül’de Flynn’in şirketinden bazı yetkililerin Türkiye’deki siyasi ikliminin daha iyi anlaşılmasının sağlanması için Türk hükümet yetkililerinden oluşan bir grupla görüşme gerçekleştirdiği de anlaşılıyor.

Alptekin, Gülen’e karşı Türkiye’nin bakış açısını desteklemesine rağmen Flynn’in The Hill için yazdığı makaleye karşı olduğunu söyledi. Alptekin, aldığı hizmetten memnun olmadığı için Flynn Intel Group’tan ödediği paranın bir kısmını geri istediğini ifade etti.

AP’ye daha önce Türk hükümetiyle ilişkisi bulunmadığını söyleyen Alptekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan bir isim tarafından yönetilen Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun üyesi ve bu kurula bağlı Türk Amerikan İş Konseyi’nin başkanı.

The Hill’de yer alan haberde, Alptekin’in geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretini koordine ettiği bilgisi de yer alıyor.

BEYAZ SARAY: HABERİMİZ YOKTU

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkanı Donald Trump’ın, istifa eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’i bu göreve atamadan önce onun yabancı bir ülke için lobi faaliyeti yürüttüğünden haberi olmadığını söyledi. Sean Spicer günlük basın brifinginde bu konuda yöneltilen bir soruya “Bunun bilindiğine inanmıyorum” yanıtını verdi.

Mike Pence de Amerikan Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Flynn’in lobi faaliyetlerinden daha önce haberi olmadığını söyledi. Pence, ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan belgelerin, Başkan Trump’ın Flynn’den istifasını isteme kararının doğruluğunu gösterdiğini belirtti.