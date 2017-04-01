Üst düzey Beyaz Saray çalışanlarının milyon dolarlık varlıklarına dair mal beyanı belgeleri açıklandı. Maaş almadan çalışacaklarını açıklayan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın 740 milyon dolarlık (2 milyar 690 milyon TL) servetinin bulunduğu anlaşıldı.

Trump’ın kızı ve damadının mal varlıkları açıklandı… Neden maaş istemedikleri belli oldu

Üst düzey Beyaz Saray çalışanlarının milyon dolarlık varlıklarına dair mal beyanı belgeleri açıklandı. Maaş almadan çalışacaklarını açıklayan Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın 740 milyon dolarlık (2 milyar 690 milyon TL) servetinin bulunduğu anlaşıldı.

New York Times’ın gündeme bomba gibi düşen haberinde, Trump ve Kushner’ın, kurdukları imparatorluk sayesinde hâlâ kazanç elde ettiğinin belgelerde açıkça görüldüğünün üzeri çizildi.

Trump ve Kushner’ın mâl varlığına, Trump International Hotel’deki hisseleri de dahil. Trump ailesine ait Washington’daki bu otelde Ivanka Trump’ın 25 milyon dolar değerinde hissesi bulunuyor. Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’a komşu olan otelden sadece geçen yıl 1 ila 5 milyon dolar arasında para kazandığı ifade edildi.

Uzmanlar ise Ivanka Trump’ın hisseleriyle alakalı olarak başka bir konunun altını çiziyor. Yabancı ülkelerin politikacılarının ‘yalakalık yapma amacıyla’ Trump’ın otelinde kalmak isteyebileceklerine dikkat çekiliyor.

MAAŞ ALMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Trump’ın kıdemli danışmanı olarak görev yapan Jared Kushner ve geçen hafta başkanın asistanlığı görevine getirilen kızı Ivanka Trump görevleri boyunca maaş almayacaklarını açıklamıştı.

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Çiftin geçen seneki kazançlarının 195 milyon dolar olduğu da belgede yer alan detaylardan biri.

Beyaz Saray’ın zenginleri listesi şöyle devam ediyor:

— Baş Stratejist Steve Bannon: 13 ila 56 milyon dolar arasında mâl varlığı. Geçen seneki kazancı 2.5 milyon dolar.



— Ekonomi Danışmanı Gary Cohn: 253 milyon ila 611 milyon dolar arasında mâl varlığı. Geçen senki kazancı 77 milyon dolar.



— Danışmanı Kellyanne Conway: 10 milyon ila 39 milyon dolar arası mâl varlığı. Geçen seneki kazancı 800 bin dolar.



— Basın Danışmanı Sean Spicer: Geçen seneki kazancı 260 bin dolar. Üzerine kayıtlı kiralanabilir varlıklarının değeri 1.1 milyon dolar.



— Özel Kalemi Reince Priebus: 2016 yılı kazancı 1.4 milyon dolar.