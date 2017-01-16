Son dakika… Türk kargo uçağı Bişkek’te düştü

Orta Asya'dan 'son dakika' gelişmeleri gelmeye devam ediyor. ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düştü. İlk belirlemelere göre; uçakta bulunan 4 mürettabat ile bölgede bulunan 6'sı çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rus Russia Today yayın organı ise Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 32 kişinin öldüğünü duyurdu.

Orta Asya'dan 'son dakika' gelişmeleri gelmeye devam ediyor. ACT Havayolları’na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında yerleşim yerine düştü. İlk belirlemelere göre; uçakta bulunan 4 mürettabat ile bölgede bulunan 6'sı çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Rus Russia Today yayın organı ise Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, 32 kişinin öldüğünü duyurdu.

Hong Kong'tan kalkan TC-MCL tescilli Türk kargo uçağı ile irtibat, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek yakınlarında Türkiye saati ile 04.45'te kesildi.

Bölgede başlatılan çalışmalarda uçağın Bişkek Havalimanı'na iniş sırasında yerleşim yerine düştüğü belirtildi.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgiye göre; uçakta bulunan 4 mürettebatın yanı sıra binalardaki 9 yetişkin ile 6 çocuğun hayatını kaybetti.

Rus Tass haber ajansı ise bir mürettebatın kurtulduğunu yazdı.

Hava şartlarının kötü olduğu belirtilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Rus İnterfaks haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, kazada 15 evin yerle bir olduğunu duyurdu.

Manas Havalimanı’nda uçuş trafiği ikinci bir bildirime kadar askıya alındı.

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edildi. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli.

Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.

ACT HAVAYOLLARI

ACT Havayolları, ACMI (aircraft, crew, meintenance, insurance) bazında belli başlı büyük taşımacılık yapan firmalara ekstra kapasite sağlamak amacıyla tarifeli/tarifesiz hava kargo seferleri yapmak üzere 2004 yılında kuruldu.

2011 yılında ACT Havayolları ve Çin'in en büyük havayolu gruplarından birine sahip olan HNA Holding, ortaklık işlemlerine başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayını müteakip, Ekim 2011'de HNA Şirketler Grubu ACT Havayolları' nın ortağı oldu. Şirket, 2007 yılında “Yılın Hava Kargo İşletmesi” olarak prestijli SCATA-Supply Chain and Transport Award (Tedarik Zinciri ve Taşımacılık Ödülü'nü) aldı.

ACT Havayolları, Türkiye'de IOSA (IATA * Operasyonel Emniyet Denetimi ) tescili alan hava kargo işletmelerinden biridir.