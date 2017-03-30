Venezuela Yüksek Mahkemesi darbe yaptı

Venezuela Yüksek Mahkemesi, muhalefetin kontrolünde bulunan meclisin yetkilerini tamamen üzerine aldığını açıkladı.

Çarşamba günü geç saatlerde yayımlanan kararında Anayasa Mahkemesi, meclisin yasal düzenlemelere uymaması ve “Hukukun üstünlüğüne” aykırı faaliyetlerde bulunması sebebiyle meclisin yetkilerine el koyduğunu açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre, alınan kararda, “Anayasa Mahkemesi, parlamento yetkilerinin doğrudan mahkeme tarafından veya hukukun üstünlüğünü sağlamak için atadığı organ tarafından uygulanmasını sağlayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

“BU BİR DİKTATÖRLÜK VE DARBEDİR”

Ulusal Meclis Başkanı Julio Borges ise, Caracas’ta düzenlediği basın toplantısında “Bu bir diktatörlüktür, bir darbe oldu. Dünyanın alarma geçip bize yardım etmesi gerekiyor.” dedi ve “Ulusal Meclis Yüksek Mahkemeyi tanımayacak, zira biz 14 milyon Venezuelalı tarafından seçildik. Yüksek Mahkeme ise kendi kendisini seçti. Mahkeme anayasanın dışında hareket ediyor.” ifadelerini kullandı.

Venezuela’nın sosyalist lideri Maduro ve muhalefet arasındaki iktidar gerilimi devam ediyor. Muhalif birlik MUD’un temel taleplerinden olan Maduro’nun yerinden edilme çabaları geçen sene engellenmişti. Hafta başında ise Anayasa Mahkemesi Vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı