Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için hazırlanan müfredat taslağında 9. sınıf öğrencileri için ‘cihat’ konusuna yer verilmesini değerlendiren TBMM Eğitim Komisyonu’nun AKP'li üyesi Ahmet Hamdi Çamlı “Namaz dinin direğiyse, cihat çadırdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise “Milis yetiştirip bu milislerle dünyaya savaş açmak mı istiyorlar?” diye duruma tepki gösterdi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağına göre, 9. sınıflarda ‘İslam Dininde Temel İbadetler' başlığı altında, namaz, oruç, zekât ve haccın yanı sıra ‘cihat' konusu işlenecek. 6. sınıfta da cihat kavramı öğrencilere anlatılacak. Habertürk’ten Fatmanur Boylu’nun haberine göre, askıya çıkarılan taslakla ilgili görüşler, 31 Temmuz'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na iletilebilecek. Taslağa göre, cihat kavramı, anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaşla sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla işlenecek ve günümüzde bu kavramın istismar edildiği belirtilecek. Cihat kavramının temel ibadet olarak belirtilmesi ise tartışma konusu oldu.

Konuyu değerlendiren TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Cihat, İslam'ın en öncelikli unsurudur. Namazdan da önce gelir. Osmanlı padişahlarına baktığımızda neredeyse tamamı cihadı bırakmamak için hacca bile gitmemiştir. Bakanlığımız çok isabetli bir karar vermiş. Namaz dinin direğiyse, cihat çadırdır. Direksiz çadır bir işe yaramaz. Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.

CHP'Lİ BAYDAR: MİLİS YETİŞTİRİP BU MİLİSLERLE DÜNYAYA SAVAŞ AÇMAK MI İSTİYORLAR?

TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ise “İslam'ın kurallarıyla oynayarak kendilerine kindar bir nesil, yani seçmen yaratmak istiyorlar. Hoşgörümüzü kaybediyoruz” dedi ve şöyle sordu: “Milis yetiştirip bu milislerle dünyaya savaş açmak mı istiyorlar?”

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI: 5 TEMEL İBADET ARASINDA DEĞİL

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal da şunları söyledi: “Peygamber Efendi'mizin hadisine göre, cihat 5 temel ibadet arasında değildir. Bu yanlış anlaşılabilir. Müfredattaki bu değişiklik çok isabetli bir karar olmamış. Cihat ayrı değerlendirilmesi gereken bir konudur.”