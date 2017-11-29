İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet kategorisinde 2017 TOYP birincisi Alp Köksal oldu

Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından verilen 2017 TOYP “ Ten Outstanding Young Persons” ödüllerinin Türkiye'de gerçekleşen ayağında, “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri sahiplerini buldu. Kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim olarak, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan Khan Academy Türkçe’nin Direktörü Alp Köksal “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” kategorisinde 2017 TOYP Türkiye birincisi seçildi.

Dünyanın önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olan JCI – Junior Chamber International (Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Türkiye Şubesi tarafından verilen ve bu yıl 23.'sü gerçekleşen 2017 TOYP “ Ten Outstanding Young Persons of Turkey” “Türkiye'nin 10 Başarılı Genci” ödülleri sahiplerini buldu. 114 ülkede faaliyet gösteren Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (Junior Chamber International – JCI) dünyanın en büyük ve en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olarak tanınıyor. Dünya genelinde düzenlenen ve tüm dünyada tanınan TOYP ödülleri'nin Türkiye ayağında, Türkiye'nin En Başarılı 10 Genci, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen törenle açıklandı.

Toplam 10 kategoride verilen ödüllerden “İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet” (Humanitarian and Voluntary Leadership) alanına 2017 yılının Türkiye birincisi Alp Köksal seçildi. Dünyanın en büyük ücretsiz online sınıfı olarak bilinen Khan Academy'nin ilk uluslararası iştirakinin direktörlüğünü ile birlikte STFA Grubu'nun eğitim vakfı olarak faaliyet gösteren Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı'nın genel müdürlüğünü üstlenen Alp Köksal, eğitimde dijital dönüşüm, sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle uluslararası tanınan bu ödüle layık görüldü.

Sosyal girişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük kavramlarını eğitim ile bir araya getiren Khan Academy Türkçe, 500'den fazla gönüllüsü, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile işbirlikleri, pilot okulları, gönüllü öğretmenleri ve sunduğu ücretsiz dijital kütüphanesi ile Türkçe eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunuyor. Kar amacı gütmeyen bir platform olan Khan Academy Türkçe'nin hazırladığı 6000'den fazla ders videosu, bilgiye ulaşmak isteyen her bireyin kullanımına açık olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı'nda da yayınlanıyor ve Türkiye'deki tüm okullara ulaşıyor.

Ödül töreninde yaptığı konuşmayla, eğitimde dijital dönüşüm ve bu amaca hizmet eden sosyal girişimlerin önemine vurgu yapan Alp Köksal, tüm eğitim gönüllülerine teşekkür etti. Alp Köksal, Khan Academy'nin tüm dünyada yaptığı gibi “Herkese, her yerde, kendi hızında, dünya standartlarında ve ücretsiz eğitim” çağrısında bulunarak şunları söyledi: “Bugün tüm dünyada eğitim alanında bir reform var, eğitimde dijital dönüşüm artık geri döndürülemez bir süreç. Bu dönüşümü doğru yerden yakalan toplumların bir adım öne geçmek için çok önemli bir şansa sahip olduklarını düşünüyorum. Bilgi çağında yeni teknolojiler, eğitimde fırsat eşitliği için geçmişte var olmayan olanaklar sunuyor. Tam da bu noktada sivil toplum ve sosyal girişimleri çok önemli bir rol düşüyor. Teknoloji destekli ama insan odaklı, yeni nesil bir öğrenme anlayışını benimseyerek 21. Yüzyıl becerilerinin en önemlilerinden olan Hayat Boyu Öğrenme kavramını içselleştirebilirsek, işte o zaman insanlığın potansiyeli uçsuz bucaksız bir hal alacaktır.”