İrgil: ÖYP kararı rektörlerin vicdan ve insanlık sınavıdır

YÖK'ün aldığı kararla birlikte, üniversitelerine yeniden 33/a kadrosuyla dönüş yapması sağlanan ÖYP'li araştırma görevlileri için süre bu ay doluyor. CHP Bursa Milletvekili İrgil, bazı üniversitelerde atamalar yapıldığını, bazı üniversitelerde de hak gaspı olduğunu belirterek, “ÖYP kararı, rektörlerin vicdan ve insanlık sınavıdır. Zira kul hakkı vebali taşınacak bir yük değildir” dedi.

674 sayılı KHK ile kadroları 33/a'dan yıllık sözleşmeli istihdam biçimi olan 50/d'ye dönüştürülen, YÖK'ün aldığı son kararla da tekrar üniversitelerine 33/a kadrosunda dönüşlerine imkan sağlanan ÖYP'li araştırma görevlileri için süre bu ay doluyor. Bazı üniversitelerde atamalar yapıldı ancak bazı üniversitelerde henüz bir adım atılmaması hakları gasp edilen ÖYP'liler için uygulama birliğinin olmadığını ortaya çıkarıyor.

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi CHP'li Dr. Ceyhun İrgil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç akademisyenlerin haklarının iadesi noktasında rektörlerin keyfi davrandığını belirterek, “ÖYP bu ülkede sorun değil. ÖYP'yi sorun haline getiren üniversite yönetimleri sorun” dedi. İrgil, kendilerinin hangi zorluklarla profesör olduklarını anlatmayı seven rektörlerin tarihi bir karar aşamasında olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

“Bir ay sonra ÖYP'li araştırma görevlileri için sağlanan kadrolar yanacak. Yani bu kadrolar heba olacak ama en önemlisi bu kadroların sahibi genç akademisyenler de heba olacak. Üstelik kazanılmış hakları gasp edilerek. ÖYP'li akademisyenler torpil, kayırma ve akrabalık ilişkisi ile değil kendi emekleriyle bu kadroları kazandılar. Toplumun ve konuyu bilmeyenlerin haberi yok ama eğer rektörler bir ay içinde hakkaniyetli bir karar almazsa, binlerce genç akademisyeni heba etmiş olacak. Bu gençleri heba eden rektörler de ‘kendinden menkul' olmayan akademik itibarları ile hamaset yapmaya devam edecek. Belki bu 3-4 yıl rektörlüğün keyfi ve ‘ye kürküm ye' şaşası ile güzel günler geçirecekler ama sonrasında hakkı yenmiş bir genç akademisyenin kabusunu yaşayacaklar.”

YÜREKLİ REKTÖRLER MAĞDURİYETİ GİDERDİ

OHAL'in karmaşa ortamında aceleyle alınan ÖYP kararının iktidar ve muhalefetin, bakanların ve milletvekillerinin de üzerinde hemfikir olduğu nadir haksızlıklardan biri olduğunu belirten CHP'li İrgil, mağduriyeti ortadan kaldıran rektörlerin olduğunu da ifade etti. “ÖYP mağduriyetini gideren rektörler en azından vicdanlı empatik, sorunların çözümü için elini taşın altına sokabilecek yürekleri olduğunu gösterdiler” diyen İrgil şöyle devam etti:

“Bugün itibariyle, 60 civarında üniversite ÖYP'lileri kadrolarına geçirerek haklarını iade etti. Durum böyleyken bazı üniversitelerin sadece rektörünün ‘hayır' demesiyle ÖYP'lilerin işine son verilecek olması büyük haksızlıktır. Kul hakkı yemektir. Bu haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi için ÖYP'liler ya kendi üniversitesinde ya da doktora yaptığı üniversitede kadrosuna iade edilmelidir. ÖYP kararı, rektörlerin vicdan ve insanlık sınavıdır. Zira kul hakkı vebali taşınacak bir yük değildir.”

İNSANLARIN HAYATLARI SÖZ KONUSU

Öte yandan ÖGESEN Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Vahdet Özkoçak da halen birçok mağduriyet yaşandığına ve bazen aynı üniversite içerisinde bile farklı uygulamalara rastlandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı üniversiteler halen kadroları iade etmeye ynaşmıyor. Burada bir lütuf söz konusu değil. Bu kadrolar genç akademisyenlerin KHK ile ellerinden alınmış kazanılmış haklardır. Yalnızca birkaç hocanın sistem üzerine önyargıları baz alınarak üniversitelerde karar alınması doğru değil. Burada insanların hayatları söz konusu. Alınan kararlar genç akademisyenlerin ve ülkemizin geleceğini ciddi şekilde değiştiriyor. ÖYP de aynı üniversitenin fakülteleri arasında bile farklı uygulamalara rastlamak mümkün. Bazı üniversitelerde 33/a statüsünün iadesi için şartlar konuldu ve ne yazık ki bu şartların bazıları sadece araştırma görevlilerinin belirli aşamaları geçmelerini gerektiren akademik olmayan süreye dayalı şartlar. Ancak yalnızca bir aylık süre kalmış durumda ve bu şartların varlığı çok ciddi hak kayıplarına sebep oluyor. Artık acilen uygulama birliği sağlanmalı ve rektörlükler elini vicdanına koyarak hareket etmelidir. Bu şartlar kaldırılmalı, genç akademisyenler mağdur edilmeden hakları kadrolarının bulunduğu veya doktora yaptıkları üniversitelerde iade edilmelidir.”

ÜNİVERSİTELER VE ÖYP KADROSUNDA SON DURUM





