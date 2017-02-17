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Süheyl Batum’un Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki görevine son verildi

Süheyl Batum'un daha önce rektörlük görevini de üstlendiği Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki görevine son verildi.
10:2817 Şubat 2017
Eğitim
Süheyl Batum’un Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki görevine son verildi
Süheyl Batum'un daha önce rektörlük görevini de üstlendiği Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki görevine son verildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi’nde Anayasa Hukuku dersleri versleri veren Prof. Dr. Süheyl Batum’un üniversitedeki görevine son verildi.

Batum, daha önce Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve iki dönem rektörlük görevlerinde bulunduğu üniversiteden ayrılışını Twetter’dan duyurdu.

Batum, attığı Twette, “Çok sevdiğim üniversiteden, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ve derslerden yıl ortasında ‘kendi isteğimle’ ayrılmış olacağım düşünülemez. Tek üzüleceğim şey, öğrencilerimden, meslektaşlarımdan bu yönde bir talep gelmesi olurdu. Ama görüyorum ki böyle bir durum söz konusu değil. Ne mutlu ki mesleğimde 37 yılımı boşa geçirmemişim” dedi.

suheyl
Son güncelleme: 10:3517.02.2017
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