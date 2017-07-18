5001 otobüs durağı ihaleyle satılıyor

İstanbul’daki toplam 5 bin 1 otobüs durağı, ‘modernize edilecek’ gerekçesiyle ihaleye çıkarılıyor. CHP karara tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen ocak ayında 1.854 İETT otobüs durağının modernizasyonu ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı için aldığı ihale kararını iptal etti. Şimdi durakların tek elden yönetimi için İstanbul genelindeki 5 bin 1 durak için ihaleye çıkılmasına karar verildi. Karar, İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün talebi üzerine alındı. Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün talep dilekçesinde, İBB ve bağlı kuruluşları tarafından otobüs duraklarının tesis edilmesi, duraklardaki reklam alanlarının işletilmesine ilişkin olarak değişik tarihlerde; işletmecisi, teknik şartları ve işletmecilik yönergeleri birbirinden farklı ihaleler yapıldığı hatırlatıldı.

TEK ELDEN YÖNETİLECEK

Sözleşme şartlarının birbirinden farklı olmasının İstanbul bütününde bulunan otobüs duraklarına bir standart getirilmesini engellediği belirtildi. Hizmet kalitesinin artırılması açısından sözleşmesi biten ve değişik tarihlerde sözleşmesi bitecek otobüs duraklarının tek elden yönetilmesi için ocak ayında alınan meclis kararının iptal edilmesi istendi. Talep, temmuz ayı İBB meclis oturumunda Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak-Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları komisyonları tarafından değerlendirildi. Komisyonlar, ocak ayındaki 1.854 durakla ilgili meclis kararını iptal ederek 5 bin 1 adet otobüs durağının modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkının verilerek ihale edilmesi işini uygun buldu.

VERİMLİLİK İÇİNMİŞ

Karar mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Karara CHP grubu ret oyu kullandı. Hukuk Komisyonu'nun AKP'li Başkanı Osman Gökçebaş kendilerine sunulan çalışmaya göre durakların yangına, bombaya, kurşuna, yağmura karşı dayanıklı olacağını söyledi. Gökçebaş, “Dijital ekranları bulunacak. Yani yatırım maliyeti olacak. Verimliliğin artırılması maliyetin düşmesi için 20 yıl uygun” dedi.

Başkanın hakları gasp ediliyor

CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, İBB'nin daha önce duraklar için açtığı ihalenin süresinin 2 yıl önce dolduğuna, bu yüzden durakların 2 yıldır kaçak kullanıldığına dikkat çekti. 20 yıllık ihale süresine tepki gösteren Sağlam “Bu karar ile 2037 yılına kadar görev yapacak meclisin ve İBB Başkanının hakları gasp ediliyor. Geçmiş dönemde bu ihaleyi Kültür A.Ş açtı. Adrese teslim bir ihale oldu. Verilen firma siyaseten AKP'ye yakın. Her seçimde önemli billboardları siyasi propaganda için AKP'ye kullandırdı. Hem siyasi olarak hem hukuki olarak doğru değil. Sürenin 10 yıl ile sınırlandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

REKLAM ALANLARI 20 YILLIĞINA KAZANAN ŞİRKETİN OLACAK

Ocak ayında 1.854 durakla ilgili İBB Meclisi'nin aldığı kararın iptal edilmesinin ardından bu kez 5.001 durak 20 yıl süreyle özelleştirilecek. Karar, İBB Reklam Yönetimi Müdürlüğü'nün talebi üzerine alındı.