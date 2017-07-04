Aracılar uzayda mı yaşıyor?

Merkez Bankası enflasyonu artıran gıda fiyatlarında aracılara dikkat çekerken Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de et ithalatını spekülatörler ve stokçulara karşı yaptıklarını söyledi.

Merkez Bankası dün yayımladığı bir blog yazısında meyve sebze fiyatlarının çok arttığını belirtirken bunu aradaki aracı ve komisyoncuların çok kazanmasına bağladı.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise enflasyon üzerinde gıda ürünlerinin çok ciddi bir baskısı olduğunu belirterek et ihtalatının fiyatları aşağı çekeceğini iddia etti.

Canikli de ithalat önleminin spekülatörler ve stokçulara karşı yani üretici ile vatandaş arasındaki mekanizmalara karşı yapıldığını söyledi.

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İşte Nurettin Canikli’nin CNN Türk’teki açıklamaları:Enflasyon üzerinde gıda ürünlerinin çok ciddi bir baskısı söz konusu. Fiyatlarındaki istikrarsızlık ve dalglanma geçici ama enflasyonda baskı oluşturuyor. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Hükümetimiz son aylarda yoğun bir çalışma içerisinde bir noktaya geldi. Olay şu. Zaman zaman tarım ürünlerinde mutlaka olabiliyor. Talebin altında bir arz söz konusu olduğunda. Kuru fasülye toplam Türkiye ihtiyacının yüzde 10 kadar altında arz var. Normalde fiyatlının düşmesi beklenir. Tarım ürünlerinin bir özelliğidir fiyat elastikiyetinden dolayı denge arzın altındadır ama fiyat yüzde 50 yükselir tersi için de geçerlidir. Bütün tarım ürünleri için geçerlidir.

Et fiyatlarını düşürmeye başladık. Üreticilere desteği veriyoruz. Biz tarıma çok ciddi destek veriyoruz. Bütün tarım ürünleri içni geçerli. Bir ürünün arzında bir miktar arz olunca özellikle bu gibi dönemlerde spekülatörler ve stokçular devreye giriyor fiyatı çok yükseltiyorlar. Stokçular ve spekülatörlere karşı mücadele var burada…