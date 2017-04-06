Bakan Albayrak’tan enerji yatırımı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul’da “Milli Enerji ve Maden Politikası” tanıtım toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:
* Türkiye stratejik petrol depolamada istenilen düzeyde değil, hedef 5 mln ton depolama kapasitesine ulaşmak
* Bu ay itibariyle devreye giren 2. sismik arama gemimiz ile birlikte artık denizlerde çok daha aktif arama yapacağız
* Bu yıl alacağımız arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de ikişer kuyu kazacağız
* Önümüzdeki dönemde yerli kömüre yoğun yatırım yapacağız
* Elektrik iletim/dağıtım altyapı yatırımları 2016-2020 hedefi özel sektörden 18 mlyr TL, TEİAŞ’tan 12 mlyr TL planlanıyor
* Kamu özel-sektör ortaklığıyla maden potansiyelimizi artırmak için Türkiye’nin jeofizik haritasını 2018’de tamamlayacağız
* Bu yaz bitmeden YEKA rüzgar (ihalesini) yapacağız; yabancılar da çok ilgili; şartnamenin ilk taslağını gönderdik.
Reuters