Bakan Albayrak’tan enerji yatırımı açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaptığı açıklamada "Elektrik iletim/dağıtım altyapı yatırımları 2016-2020 hedefi özel sektörden 18 milyar TL, TEİAŞ'tan 12 milyar TL planlanıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul’da “Milli Enerji ve Maden Politikası” tanıtım toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi:

* Türkiye stratejik petrol depolamada istenilen düzeyde değil, hedef 5 mln ton depolama kapasitesine ulaşmak

* Bu ay itibariyle devreye giren 2. sismik arama gemimiz ile birlikte artık denizlerde çok daha aktif arama yapacağız

* Bu yıl alacağımız arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz ve Akdeniz’de ikişer kuyu kazacağız

* Önümüzdeki dönemde yerli kömüre yoğun yatırım yapacağız

* Elektrik iletim/dağıtım altyapı yatırımları 2016-2020 hedefi özel sektörden 18 mlyr TL, TEİAŞ’tan 12 mlyr TL planlanıyor

* Kamu özel-sektör ortaklığıyla maden potansiyelimizi artırmak için Türkiye’nin jeofizik haritasını 2018’de tamamlayacağız

* Bu yaz bitmeden YEKA rüzgar (ihalesini) yapacağız; yabancılar da çok ilgili; şartnamenin ilk taslağını gönderdik.



Reuters