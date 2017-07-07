Dolar ne kadar oldu?

Nisan ortasından beri 3.50 civarında seyreden dolar son günlerde çıkışa geçti. Sabah itibariyle dolar/TL 3.64'ün üzerinde seyrediyor. AP'nin Türkiye ile müzakereleri kesin tavsiyesi ve ABD verileri Türk Lirası üzerinde baskı oluşturuyor.

Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra hafta başında yönünü yukarı çeviren dolar/TL’de dün de yükselişini sürdürdü. AB ile ilişkileri jeopolitik gelişmeleri ve küresel piyasaları takip eden kur ve faizde bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yön belirleyici olması bekleniyor.

ABD’de merkez bankasının atması beklenen ve piyasaların zamanını tam olarak kestiremediği sıkılaştırma adımları dolardaki küresel değer kazancına ve ABD’de faizlerdeki yükseliş trendine neden oluyor. Bu trend ise gelişmekte olan ülke kurları üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratıyor.

Dolar haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor olsa da, dün açıklanan zayıf özel istihdam verisini izleyecek olan bugünkü ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde yukarı yönlü geniş çaplı bir hareket beklenmiyor.

DOKUZ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi geçen hafta gördüğü dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470’ten yükselişini sürdürerek yaklaşık 96 seviyesinde işlem görüyor. bu hafta başından bu yana da yüzde 0.3 yükselişe işaret ediyor.

TL benzer para birimlerine göre bir miktar daha yüksek volatilite gösterirken, bankacılar bu gelişmelere sebep olarak AB ile yaşanan gerilimi, Türkiye’nin konumu nedeniyle jeopolitik gelişmelere yakınlığı ve yılbaşından bugüne bakıldığında TL’nin nispeten bir miktar daha iyi bir performans göstermesini neden gösteriyorlar.

POZİSYONLAŞMA YÜKSEK

TL’nin bu hafta 3.5150’li seviyelerden 3.64’e doğru yaşadığı sert değer kaybını bankacılar spesifik olarak Türkiye negatif haber akışından ziyade TL’deki son dönemde değer kazancı yönlü pozisyonlaşmanın yüksek olmasına da bağlıyorlar.

Haftaya 3.52 civarında başlayan ve hafta boyunca değer kaybı yönlü işlem gören dolar/TL dün de yükselişini sürdürerek en yüksek 3.6395 seviyesini test etti. ABD ADP istihdam verilerinin beklentilerden biraz zayıf kalmasıyla kur günü 3.6285 civarında tamamladı. Bu sabah ise dolar kuru 3.6448/3.6456 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 3.8804/3.8817, euro/TL 4.1356/4.1371 seviyesindeydi.

Bankacılar ABD tahvillerindeki yükselişin ve dolardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğinin TL ve TL cinsi tahvil bono piyasalarında da belirleyici olması bekliyor.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri yüzde 2.391’e kadar yükselerek yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 2.3838’de bulunuyor.

TL cinsi tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.81 valörde son işlem yüzde 10.82 oldu. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.33 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.36 oldu. Bu verilere göre 10 yıllık gösterge tahvilde haftanın dört gününde yaşanan yükseliş yaklaşık 30 baz puana ulaştı.

REUTERS