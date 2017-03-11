Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Deniz Tower'ın Türkiye'de en çok insanın bir arada çalıştığı yapı olduğunu söyledi. 32 katlı devasa yapıda 5.200 kişi çalışıyor. Sozcu.com.tr olarak Türkiye'de en çok insanın bir arada bulunduğu iş yeri olan Deniz Tower'ı dolaştık.

İşte Türkiye’de en fazla çalışanın bir arada olduğu bina

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Deniz Tower'ın Türkiye'de en çok insanın bir arada çalıştığı yapı olduğunu söyledi. 32 katlı devasa yapıda 5.200 kişi çalışıyor. Sozcu.com.tr olarak Türkiye'de en çok insanın bir arada bulunduğu iş yeri olan Deniz Tower'ı dolaştık.

Türkiye çok büyük fabrikaların, devasa sanayi tesislerinin bulunduğu bir ülke.

Büyük şirketler binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Peki ya bir arada toplu olarak en fazla insan hangi iş yerinde çalışıyor? DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş geçtiğimiz perşembe günü gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenledi ve Türkiye’de en kalabalık insanın bir arada çalıştığı yerin İstanbul Zincirlikuyu’ndaki 32 katlı Deniz Tower olduğunu söyledi.

Denizbank Finansal Hizmetler Grubu’na ev sahipliği yapan binada tam 5.200 insan çalışıyor. 153 metre yüksekliğindeki 7/24 yaşayan bir mekan olan Deniz Tower’ın içinde manavdan, balıkçıya, marketten saunaya kadar pek çok alan var.

Çalışanlar market alışverişlerini yerlerinden kalkmadan internet üzerinden yapıyor. Poşetlerini mesaileri bittiği zaman aşağı kattaki marketten alarak evlerine gidiyorlar.

Deniz Tower’ın alt katlarında bulunan Deniz Çarşı’da bulunan dükkanlardan banka kira almıyor. Böylece personele uygun fiyatlarla hizmet verilmesi sağlanıyor.

Denizbank’ın Türkiye genelinde 738 şubesi var. Şubelerde ortalama 20 kamera bulunuyor.

Genel merkezde bulunan kameralarla bu şubeler 7 gün 24 saat denetleniyor. Şube kameralarının kayıtları ihtiyaç durumunda 60 gün geriye gidebiliyor.



Deniz Tower’da Denizbank’ın kendi serverları dışında başka bankaların da serverları bulunuyor. Bu serverların düzgün işlemesi için ortam sıcaklığının 18 derece civarında tutulması gerekiyor.



5200 kişinin çalıştığı Deniz Tower’da spor salonu ve sauna da bulunuyor.



Deniz Tower’ın içinden bir görüntü…



Binanın planı…

