İşte Türkiye’nin en pahalı metrosu

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olması planlanan 16 istasyondan oluşan 20 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında açılan ihaleyi 563 milyon Euroluk teklif ile Doğuş Grubu kazandı. 6 Haziran 2012’de metronun temeli atıldı. Metronun 2015’te açılması planlanıyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olması planlanan 16 istasyondan oluşan 20 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında açılan ihaleyi 563 milyon Euroluk teklif ile Doğuş Grubu kazandı. 6 Haziran 2012’de metronun temeli atıldı. Metronun 2015’te açılması planlanıyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattı olması planlanan 16 istasyondan oluşan 20 kilometrelik Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında açılan ihaleyi 563 milyon Euroluk teklif ile Doğuş Grubu kazandı. 6 Haziran 2012'de metronun temeli atıldı. Metronun 2015'te açılması planlanıyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Metronun açılış tarihi 2 yıl gecikti, yanlış hesaplama nedeniyle inşaatın maliyeti arttı ve İBB geçtiğimiz haftalarda 112 milyon Euro daha borç aldı. Türkiye'nin en pahalı metrosu olmaya aday Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattı için İstanbul halkının cebinden kur farkı nedeniyle 821 milyon lira, borçlanma nedeniyle 439 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 260 milyon lira çıkmış olacak. İBB Plan ve Bütçe Komisyonu'nun CHP'li üyesi Tarık Balyalı, kur farkı ve yanlış planlama yüzünden İstanbul halkının cebinden fazladan para çıkacağını söyledi. Balyalı, bu hat bittiğinde başka borçlanma yapılmazsa 676 milyon Euro yani 2 milyar 638 milyon lira para çıkacağını vurguladı. Metro hattındaki inşaatın son durumu ile ilgili de bilgi veren Balyalı şunları söyledi: “Bize komisyonda verilen bilgiye göre Üsküdar-Yamanevler arasını kapsayan 9 durakta inşaat bitmiş ve araçların test çalışmaları devam ediyor. Hattın geri kalan Yamanevler-Çekmeköy kısmının da yüzde 70'i tamamlanmış. 30 Ağustos 2017'de test sürüşlerinin başlanması bekleniyor.”