Karkas et ve hububat ithalatına gözetim

Karkas et, buğday, arpa ve mısır ithalatının ton başına belli bir gümrük kıymetinin altında birim kıymetini haiz olanlarına 30 Temmuz'dan itibaren gözetim önlemi uygulanacak.

Karkas et, buğday, arpa ve mısır ithalatının ton başına belli bir gümrük kıymetinin altında birim kıymetini haiz olanlarına 30 Temmuz’dan itibaren gözetim önlemi uygulanacak.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, ton başına karkas et ithalatının 4,500 doların; buğday, mahlut, arpa ve mısır ithalatının ise 200 doların altında gümrük birim kıymetini haiz olanları Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı ay olarak belirlendi. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5’ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

Karar bugün itibarıyla takip eden 30. gün yürürlüğe girecek.

REUTERS