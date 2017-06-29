Kongre turizminde büyük düşüş

Türkiye kongre turizminde ilk 50 ülke arasına giremedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü, PKK ve IŞİD terörünün yarattığı ‘korku' iklimi yüzünden Türkiye'nin bacasız sanayisi ciddi kan kaybetti. Ülke ekonomisine bir hüsran haberi de kongre turizmden geldi. Son döneme kadar ilk 20'de yer

alan Türkiye'nin kongre turizminden 2016'da ilk 50 ülke arasına giremediği ortaya çıktı. 2015'de İstanbul, Antalya ve İzmir gibi şehirlerde 211 uluslararası kongre yapılırken bu sayı 2016'da 54'e düştü. MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Türkiye'nin kongre ev sahipliği alanında “utanılacak” bir durumda olduğunu savunarak, “Bu tablo hâlâ iyiyiz diyen sektör yalakalarına ve yandaş turizmcilere kapak olsun. Maşallah ne de iyi gidiyor ve iyi büyüyoruz!” dedi. Kongre turizminde Türkiye'nin ilk yirmideki yerini korumak bir yana ilk 50 ülke arasında bile olmadığını belirten Kilci, sosyal medya hesabından çarpıcı bir analiz paylaştı.

TAM BİR HÜSRAN OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ekonomik raporlar yazan Kilci, Türkiye'nin 2015'e kadar kongre turizminde yükselen bir değer olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Turizm Bakanlığı ve ilgililer oturup ‘neden bu alanda mevcut yerimizi kaybettik' diye düşünmeli. Sadece ülkemizde yaşanan terör olayları ve her türlü istikrarsızlık, yeni projeler, programlar ve stratejiler ile rakiplerimizle yeniden rekabet edebileceğimiz hedeflere yönelmelidir.”

Asıl tehlikenin 2020 yılında düzenlenecek kongreler için Türkiye'nin değerlendirmelere girememesi olduğunun altını çizen Kilci “2015'de 211 uluslararası kongre yapılırken, 2016'da sadece 54 kongreye ev sahipliği yapması geçmişe mukayese ile utanılacak bir durumdur. Hâlâ iyiyiz diyen sektör yalakalarına, yandaş turizmcilere kapak olsun. Bu kongreleri hafife almayalım, kongre turizmi normal turistin 5 katı harcama yapmaktadır. Kültür turizminde yaşadığımız durum budur. Sorumlusu AKP hükümetidir” dedi.