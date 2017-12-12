LC Waikiki 150 yeni mağaza açacak

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, 2018 yılında 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, yurtdışında 120, yurtiçinde 30 yeni mağaza açmayı ve toplamda bin mağaza sayısına ulaşarak, yüzde 33 büyümeyle 16,2 milyar TL ciroyu aşmayı hedeflediklerini açıkladı.

LC Waikiki, önümüzdeki yıl 12 yeni ülkeye daha giriş yaparak, 50 ülkeye ulaşmayı, Türkiye'de 30 ve yurt dışında açılacak 120 yeni mağazasıyla toplam mağaza sayısını 1000'e, cirosunu 16,2 milyar TL'ye ulaştırmayı hedefliyor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2017 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2018 yılı hedeflerini paylaştığı basın toplantısında, 2023 yılında Avrupa'nın en başarılı üç moda perakende markasından biri olmak üzere sağlam adımlarla büyümeye devam ettiklerini söyledi. 2023'te bin 500 mağazaya ulaşmayı, 6 milyar doları yurtdışından olmak üzere toplamda 10 milyar dolar ciro eşiğini aşmayı hedeflediklerini açıklayan Vahap Küçük, “Bu hedefe ulaşırken çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, sosyal sorumluluk, risk yönetimi ile sürdürülebilirlik ilkelerini ve EBIDTA karlılık oranını kendimize KPI olarak belirledik” dedi.

DAKİKADA 1724 ÜRÜN

2017 yılında yurtiçinde yüzde 19 büyürken, yurtdışında yüzde 60, toplamda ise yüzde 30 büyüme elde ederek bu yılı 12,2 milyar TL ciro ile tamamlayacaklarını söyleyen Vahap Küçük, “2017 yılında yurtdışında 96, yurtiçinde 41 olmak üzere toplam 137 yeni mağaza açtık ve 833 mağazaya ulaştık. Mağazalarımızı haftada 12 milyon müşterimiz ziyaret ediyor. Bu da Yunanistan nüfusundan fazla insanın mağazalarımızı ziyaret etmesi demek. Dakikada 1724 ürün satarak geçtiğimiz bir yıl içerisinde toplam 436 milyon ürün satışı gerçekleştirdik. Kenya'dan Malezya'ya, Kazakistan'dan Endonezya'ya ve Fas'a kadar uzak pazarlarda faaliyet gösteriyoruz. Girdiğimiz pazarların birçoğunda sektörde önemli bir oyuncu olmamızın yanı sıra 15 ülkede ise pazar lideriyiz. 2018 yılında Hırvatistan, Yunanistan ve Güney Afrika gibi 12 ülkede daha faaliyete geçmek üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

HEDEF: 825 MİLYON DOLAR

2017 sonunda 600 milyon dolar markalı ihracat gerçekleştirmiş olacaklarını belirten Vahap Küçük, “2023'te moda perakende sektöründe global arenada vizyonumuz doğrultusunda hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Markalı ihracatımızla birlikte yurtdışında sadece ürün değil, konseptimizi de sunuyoruz. Her yeni mağaza açılışında kullanılan mobilyadan poşete, askıdan mankene, yan sanayi ürünlerini de ihraç ediyoruz. 2018 yılında yurtdışı mağazalarımıza 170 milyon ürün ihraç ederek, toplam LC Waikiki ihracatının 825 milyon dolar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

‘MARKA ALGISINA KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Vahap Küçük sözlerine şöyle devam etti: “Yurt dışında her bir mağazamızın yıllık ortalama 5 milyon dolar ciro yaptığını varsayarsak bu da Türkiye'de bir ayda 250 kişiye istihdam sağlamak anlamına gelmektedir. Bu da bizleri yaptığımız işte anlam bulma konusunda motive etmekte; ülkemize bir taraftan döviz kazandırırken bir taraftan ülkemizde yeni kişilere istihdam sağlamada tüm ekip olarak bizleri mutlu etmektedir. Aynı zamanda yurtdışında açtığımız her yeni mağaza ile ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil ediyoruz. Yeni mağazalarla ülkemize döviz kazandırırken, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde Türkiye'nin marka algısına katkı sağlamak için çalışıyoruz.”

8 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK, ÇALIŞAN SAYISI 50 BİNE ULAŞACAK

2018 yılında toplam 1,5 milyon metrekarelik mağaza alanıyla 8 bin yeni kişiye daha istihdam imkanı sağlayarak LC Waikiki'nin çalışan sayısını 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Vahap Küçük, bugün 469'u Türkiye'de ve 364'ü yurtdışında olmak üzere 38 ülkede 833 mağaza ile hizmet veren LC Waikiki'nin 2016 yılında 35 bin olan çalışan sayısının 2017 yıl sonu itibariyle yaklaşık 42 bine ulaştığını; sadece bu yıl 7 bin kişinin LC Waikiki ailesine katıldığını belirtti. Böylece LC Waikiki'nin ülkemize döviz kazandırırken yeni istihdama da katkı sağladığını açıklayan Vahap Küçük, “tüm bunlar sayesinde global arenada ülkemizin değerlerini en iyi şekilde temsil ederek Türkiye'nin marka algısına katkı sağlıyoruz” dedi.

EN ÇOK KADIN ÇALIŞAN VE KADIN YÖNETİCİNİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKET: LC WAIKIKI

LC Waikiki'nin istihdamdan, marka algısına kadar pek çok alanda gurur verici bir tabloya sahip olduğunu söyleyen Vahap Küçük şirketin başarılarını açıkladı: “42.000 çalışanımızla perakende sektöründe en çok istihdam sağlayan şirketiz. Tüm sektörlerde ise ikinci şirketiz. 23 bin kadın çalışanımızla Türkiye'de en çok kadına istihdam sağlayan, bin 700 kadın yöneticimizle ise en çok kadın yöneticinin çalıştığı şirketiz. Oran olarak tüm çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 55'i kadın. Bizi gururlandıran bir diğer konu ise 2016 yılı verilerine göre Türkiye Kurumlar vergisi sıralamasında 15. sırada ve yine 2016 yılı verilerine göre Büyük Mükellefler Vergi Sıralamasında ise 7. Sırada olmamızdır. Linkedin tarafından En İyi İşveren Markası seçildik. Türkiye'nin hazır giyim ve mağazacılık sektöründe en beğenilen şirketi, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre hazır giyimde en itibarlı şirket ve Türkiye'nin En Samimi Markaları Araştırması'na göre Türkiye'nin en samimi hazır giyim markası seçilmemiz de ayrıca bizler için mutluluk verici.”

LCWAIKIKI.COM YÜZDE 50 BÜYÜDÜ, HEDEF YÜZDE 125 BÜYÜMEK

LC Waikiki.com'un Türkiye'de monobrand kategorisinde birinci olduğunu, şirketin toplam satışları içerisinde dijitalin payının yüzde 3 seviyelerinde yer aldığını ifade eden Vahap Küçük, “LCwaikiki.com, bu yıl yüzde 50 büyüyerek, 9,2 milyon adet ürün satışıyla 200 milyon ciroya ulaştı. Bu sayılar monobrand kategorisinde ülkemizde bizi birinci sıraya taşıdı. E-ticaret alanında yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. İlk defa perakende sektöründe LC Waikiki, bir Türk markası olarak yurtdışında yerel e-ticaret operasyonuna başladı. Projemiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 27'sine 9 dilde, 5 farklı para biriminde Avrupa Birliği içinde servis verecek bir yapı kurulmasını kapsıyor. E-ticarette faaliyetlerimizle yüzde 125 büyümeyi hedefliyoruz. E-ticaret tarafında 456 Milyon TL ciro hedefliyoruz.” dedi.

LCW HOME MAĞAZA SAYISINI ARTIRIYOR

2016 yılında girdikleri ev tekstili kategorisinde, 2017 yılında mevcut satış noktalarının sayısını arttırarak 87 mağazaya ulaştıklarını belirten Vahap Küçük, 2018 yılında 165 mağaza sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

GÜNDE 1,3 MİLYON ÜRÜN SEVKEDİLİYOR

Globalde tüm bu büyük operasyonu yürütürken lojistikte şirket için önemli rakamları paylaşan Vahap Küçük, 485 bin metrekare lojistik alanından günde 1,3 milyon adet ürün sevk ettiklerini açıkladı.

GÜNDE 2 BİN TEST YAPILIYOR

“LC Waikiki olarak kaliteyi ve modayı uygun fiyatla tüketicilerimizle buluşturmayı ilke edindiğimiz gibi geniş ürün yelpazemizle tüm ürünlerimizde güvenliği ve insan sağlığını ön planda tutuyoruz” açıklamasını yapan Vahap Küçük, “Sizlere sunduğumuz ürünlerin insana ve doğaya zarar vermediğinden emin olmak için, günde ortalama 2 bin, yılda yaklaşık 700 bin test yapıyoruz” dedi