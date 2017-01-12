Otobüs durakları özelleştirilecek

İstanbul genelinde 1.854 İETT durağı ihaleye çıkıyor. İhaleye kazanan şirket durakları modernize edecek ve reklam alanlarının 20 yıl süre ile kullanım hakkına sahip olacak.

İstanbul genelinde 1.854 İETT durağı ihaleye çıkıyor. İhaleye kazanan şirket durakları modernize edecek ve reklam alanlarının 20 yıl süre ile kullanım hakkına sahip olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Reklam Yönetimi Müdürlüğü, İETT otobüs hatlarındaki mevcut durakların modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkının verilmesi işini ihaleye çıkarabilmek için İBB Meclisi'ne başvurdu. Meclisten ihaleye çıkmak için karar alınması istendi. Hukuk Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda, İETT otobüs hatlarındaki toplam 1.854 durağın modernize edilmesi ve içindeki reklam alanlarının 20 yıl süreyle kullanım hakkı verilerek ihale edilmesini uygun bulundu.

20 YIL ÇOK UZUN

Karara CHP grubu hayır oyu verdi. CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, 20 yılın çok uzun bir süre olduğuna dikkat çekerek “Bu karar ile bundan sonraki 3 dönemi yönetecek başkan adına karar veriliyor. Buna hakkımız yok.20 yıllık ihale hangi rakamlara hangi döviz kurlarına göre hesaplanacak. Bu gelir kaybına da neden olacaktır” dedi. Sağlam, teklifin 20 değil 5 yıl olarak düzenlenmesi önerisinde bulundu. Ancak bu öneri kabul edilmedi. 20 yıllık kullanım hakkı için ihaleye çıkılması teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Sayıştay'ın 2015 yılı raporunda İstanbul sınırları içindeki ışıklandırmalı otobüs duraklarına iki yüzlü reklam vitrini konulması ve işletilmesi, ışıklandırmalı ilan kuleleri yapılması ve işletilmesi işlerinin ihalesiz olarak ecrimisil (haksız işgal tazminatı) yöntemiyle görüldüğü tespit edilmişti. Reklam işinin 1997 yılında Wall Şehir Dizayn ve Ticaret Limited Şirketi'ne verildiği, 2005 yılında sözleşmenin 10 yıl daha uzatıldığı ve 30 Ağustos 2015 tarihinde sona erdiğine vurgu yapılan raporda, sürenin dolmasına karşın aynı işletmeciye ecrimisil karşılığı işin gördürülmesi uygun bulunmamıştı.