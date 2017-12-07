Şimdi de bu çıktı! Taşeron işçi için önemli güvenlik soruşturması detayı…

Taşeron işçilerin beklediği kadroya dair ayrıntılar ortaya çıktıkça merak edilen konuların da boyutları değişiyor. Taşeron işçilerin kadroya alınmadan önce sınava gireceği ve güvenlik soruşturması geçireceği konusu birçok işçi tarafından merakla karşılandı. Taşeron işçilerin tazminat durumları ve emeklilik durumları ne olacak soruları da ilgilenilen sorular arasında. İşte taşeron konusunda Çalışma Bakanı'ın belirttiği son ayrıntılar...

Taşeron işçisinin merak ettiği birçok konuda hükümet henüz soru işaretlerini tam olarak gidermiş değil. Taşeron hakkında açıklamalar yapılıyor ancak her açıklamadan sonra taşeron işçisinin merak ettiği konulara bir yenisi daha ekleniyor. Taşeron işçileri ilgilendiren son açıklamanın ardından kadroya alınacak işçiler için bir sınav yapılacağı ve işçilere güvenlik soruşturması uygulanacağı söylendi. Güvenlik soruşturmasının herkese uygulanacağı kesinleşirken, taşerona kadro için yapılacak sınavın ise basit bir sınav olduğu belirtildi.

TAŞERON İŞÇİLERE NASIL BİR SINAV UYGULANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. İşte Sarıeroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGULANACAK

Güvenlik soruşturması yapılması gereken bir süreç, 15 Temmuz sonrasında KHK ile bu zorunluluk getirildi. Kamuda çalışmak için sürece giren herkes güvenlik soruşturması yapılıyor. Herkes kamuya alınan bundan geçiyor. Taşeronda bunlar söz konusu değildi. Bunu yapmak zorundayız. Bir kıdem aramayacağız. Şu eğitim şartına sahip olmalı diye bir şey yok. Biz bir iş yapıyoruz bu işin, bir daha taşeron olmayacak diye bir iddiamız var. Bunun için bütün taşeron işçilerimizi kapsama almış durumdayız.

EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız. Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak. İlgili çalışmış oldukları bakanların yereldeki mekanizmaları oluşturacağız. İlgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra değerlendirme süreçlerini yapmış olacağız. Şartlar uyuyor mu diye… Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.