Son dakika… Enflasyon rakamları açıklandı

2017 yılı mart ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 yükseldi. Yıllık enflasyon 6 yılın zirvesinde.

2017 yılı mart ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,29 yükseldi. Yıllık enflasyon 6 yılın zirvesinde.

2017 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,93, sağlıkta %1,88, eğlence ve kültürde %1,55 ve ev eşyasında %1 artış gerçekleşti.

ALKOL VE TÜTÜN DEĞİŞMEDİ

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı.

DOĞUDA ENFLASYON YÜKSELİYOR

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %6,15 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,06 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,75 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Mart 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 282 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 90 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.