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Son dakika enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.87 arttı. Enflasyon sekiz buçuk yılın zirvesinde gerçekleşti.

10:003 Mayıs 2017
Ekonomi
Son dakika enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.87 arttı. Enflasyon sekiz buçuk yılın zirvesinde gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,31, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,66 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde %1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, lokanta ve otellerde %0,96 ve ev eşyasında %0,94 artış gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,02 ile haberleşme oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Nisan ayında endekste yer alan gruplardan sadece haberleşme grubunda %0,02 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %21,65 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %17,94, gıda ve alkolsüz içecekler %15,63, çeşitli mal ve hizmetler %13,68 ve sağlık %13,32 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış %1,98 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)'de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,40 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %14,58 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %10,18 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Nisan 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 60 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 284 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Son güncelleme: 10:0303.05.2017
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