Suudi prens ve prensesler Bodrum’da

75 metrelik süper lüks yatlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Suudi Kraliyet ailesi üyeleri Restoran'da 500 euro bahşiş bırakıp, 5 bin 280 euro hesap ödediler.

Bodrum’a 75 metrelik süper lüks yatla gelen Suudi kraliyet ailesine mensup prens ve prensesler, cennet kentin tadını çıkarmaya başladı. Jet-ski yapıp bir beach club’ta eğlenmeye giden kraliyet ailesi mensuplarına, korumalar jet-ski ve zodyak botlarla eşlik ederken, yata kimse yaklaştırılmadı.

Yunanistan’ın Mikanos Adası’ndan dün sabah Yalıkavak, ardından Torba Koyu’na gelen Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden prens Waleed Bin Abrahuel Al-İbrahim ile prens kardeşleri Halid Bin İbrahim El İbrahim ve Abdulaziz Bin İbrahim El İbrahim ile prensesler Ameerah Al Taweel ve Sara Bin Talal Bin Abdulaza Al Saud cennet kentte demir attı. Kraliyet ailesine ait 75 metrelik ultra lüks 160 milyon dolar değerindeki ‘Mogambo’ isimli yat dikkat çekti.

ETRAFINDA KUŞ UÇURTULMADI

Yanlarında bir İngiliz ailenin de bulunduğu yat, Torba Koyu’ndaki Zeytinlikahve Mevkii’nde demirledi. Yatın arkasında toplu halde denize giren Suudi prens ve prenseslere, jet-ski’li ve zodyak botlu korumalar eşlik etti. Korumaların bölgeden geçen ve merak ederek yata yaklaşmak isteyen tekne ve deniz araçlarını yarım milden fazla yaklaştırmadıkları görüldü. Suudi prens ve prenseslerin bir süre jet-ski yaptığı görüldü.

500 EURO BAHŞİŞ BIRAKTILAR

Akşam Torba koyundaki dünyaca ünlü Nikki Beach’e gelen 14 kişilik grup, bol bol eğlendi, havuza girdi. Havuz başında düzenlenen müzikli dans gösterilerini ilgiyle izledi. Yaklaşık 3 saat beach club’ta kalan grup, daha sonra yine yata döndü. Akşam Yalıkavak’taki ünlü bir restoranda yemeğe giden ailenin gelen 5 bin 280 Euro’luk (Yaklaşık 21 bin TL) hesaba 500 Euro bahşiş bırakarak ayrıldıkları ve yöresel deniz ürünlerinden oluşan yemekten çok memnun kaldıkları belirtildi. Suudi kraliyet ailesi fertlerinin 2 gün Bodrum’da kaldıktan sonra tatillerini Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos) ve Sömbeki (Simi) adalarında sürdürecekleri ifade edildi.

DHA