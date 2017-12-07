Taşeron işçiler 4/D statüsüne geçirilecek! 4/D nedir? İşte taşeronda son durum!

Hükümet 450 bin taşeron işçiyi kadroya alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce bu rakamın 900 bin olacağını söylemişti. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecini anlatmıştı ancak birçok konuda işçilerin kafalarında soru işaretleri bulunuyor. Taşeron işçiler memur mu olacak yoksa yeni bir statüye mi sahip olacaklar, herhangi bir sınav yapılacak mı, emekli taşeron işçiler de kadroya alınacak mı, uygulama hangi taşeron işçileri kapsıyor? Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilir ya da hükümet tarafından organize edilen Alo 170 hattını arayarak sorularınızı sorabilirsiniz.

Hükümetten taşeron işçilerin kadroya geçirileceği haberi geldi. Ancak taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde uygulamanın nasıl olacağına dair birçok soru işareti mevcut. Bakan Sarıeroğlu “Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.” demişti. Taşeron işçiler hangi işçilerin uygulamaya dahil olduğu merak ediyor. Taşeron işçilerin memur olarak değil 4/D statüsünde istihdam edilecekleri açıklandı. İşte ayrıntılar…

TAŞERON İŞÇİLER HANGİ STATÜYE GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, canlı yayınında soruları yanıtladı.

4 kademede sınıflandırabiliriz yaptığımız çalışmaları. Tam kadro alan kardeşlerimiz 450 bin kişilik, merkezi yönetim kapsamında genel bütçe ile düzenlediğimiz kamu kuruluşlarında çalışanlar. Denetleyici kurumlar var burada. Özel bütçeli meclis gibi kuruluşlar söz konusu. İş Kur gibi SGK gibi burada çalışan 450 bin kardeşimiz amasız fakatsız şartsız direkt 657 sayılı devlet memuru kanunu olan 4/D statüsü ile olacaklar. Daha önce de kadro verildiği zaman işçi şeklindeydi. Mevzuatı bilmemeye tartışmalar gerçekleşmişti. Hali hazırda işçi olarak çalışıyorlar. Farklı alanlarda çalışanlar olduğu için bizim bakış açımız işçi olaraktı. Daha önce hazırladığımız bir çalışma vardı.

450 BİN KİŞİ ALINACAK

Çok fazla taşerona verilmiş olan iş var kimseyi kırmadan dışında tutmadan en iyi model bu olduğu için bu şekilde sonuca ulaştık.

450 bin kişiyi tam kadrolu olarak almış olacağız. Çok büyük bir rakam bu. Ben bazı rakamları da vermek istiyorum. Hali hazırda bu direkt kadroya aldığımız kardeşlerimizle ilgili olarak işçi 4/D sayısı 109 bin kişi. 109 bin işçimiz var kamuda biz 450 bin kişiyi kadroya alıyoruz. Yaptığımız işin büyüklüğünü anlatmak açısından bu rakamı vermeliyim.

Bu anlamda ben gerçekten hayırlı olmasını diliyorum. İkinci aşamada belediyelerde ve il özel idarelerde çalışan kardeşlerimizin durumu var. Buradaki kardeşleri belediye iktisadi teşekküllere alıyoruz. İl özel idarelerinde de böyle olacak.

TAŞERON İŞÇİLERİN EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız. Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak.

Bizden beklenti şuydu alandan da geliyorum. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.

İLGİLİ HABER Taşerona kadroda flaş detay! 4A, 4B, 4C nedir? Son dakika taşeron düzenlemesi...

SINAV YAPILACAK MI?

İlgili çalışmış oldukları bakanların yereldeki mekanizmaları oluşturacağız. İlgili yerlere başvurularını yaptıktan sonra değerlendirme süreçlerini yapmış olacağız. Şartlar uyuyor mu diye… Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.

Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI UYGULANACAK

Güvenlik soruşturması yapılması gereken bir süreç, 15 Temmuz sonrasında KHK ile bu zorunluluk getirildi. Kamuda çalışmak için sürece giren herkes güvenlik soruşturması yapılıyor. Herkes kamuya alınan bundan geçiyor. Taşeronda bunlar söz konusu değildi. Bunu yapmak zorundayız. Bir kıdem aramayacağız. Şu eğitim şartına sahip olmalı diye bir şey yok. Biz bir iş yapıyoruz bu işin, bir daha taşeron olmayacak diye bir iddiamız var. Bunun için bütün taşeron işçilerimizi kapsama almış durumdayız.

Emekli olup da taşeronda çalışmaya devam eden çok sayıda insan var. Bu vatandaşlardan bazıları taşeron işçi olarak çalışıyordu. Ancak emekli vatandaşların devlette kadrolu olarak çalışmaları yasak. Bu durumda ortaya yeni bir problem çıkmış oluyor. Peki emekli olduğu halde taşeronda çalışmaya devam eden vatandaşların sorunu nasıl çözülecek? Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün merak edilen soruların yanıtlarını sozcu.com.tr'ye açıkladı.

İLGİLİ HABER Taşeron için neler değişecek? Kamuda 3 önemli yenilik!

EMEKLİ TAŞERON ÇALIŞANLARI İŞLERİNE NASIL DEVAM EDEBİLİR?

Sozcu.com.tr olarak emekli vatandaşlara kadro verilmemesini uzmanına, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'e sorduk. Ergün yaptığı açıklamada, “Şuan sokağa yansıyan emeklilere kadro verilmeyecek. Zaten kadro verilir ise malum iş hayatına devam ederler.. Bu durumda emekli maaşları kesilir. Ama emekliler şöyle çalışabilir, bu da bir alternatiftir. Herhangi bir iş yerinde sosyal güvenlik destek pirimi ödeyerek çalışabilir.” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ TAŞERON AZ SAYIDADIR

Devlet kadro verir ise emeklilerin çalışma hayatının son bulduğunu belirten Ergün, “Şu anda taşeronda emekli olarak çalışan kişilerin tam listesi net olarak elimizde yok. Ama basından takip ettiğime göre 900 bin taşeronu ilgilendiriyor bu durum. 450 bin kişi kadroya alınacak deniliyor. Yani burada 450 bin kişi yok. Hükümetin net açıkladığı bir rakam yok. Bence taşeron çalışanlarda emekli olanlar çok az sayıdadır. Çevremizde var. Bu çalışanların hepsi, genç çocuklar”

HİÇBİR ŞART YOK!

Taşeron düzenlemesi ile 900 bin çalışanın taleplerini karşılayacaklarını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “450 bin çalışanımızın tamamını ‘amasız-fakatsız’ direkt kadroya alıyoruz. Hiçbir şartımız da yok. Mevcutta emekçi kardeşlerimiz hangi işi yapıyorsa o işi yapmaya, aynı sendikalarda, sözleşmeye tabii olarak kadrolu işçi olarak devam edecekler. Kafalarında hiçbir soru işareti olmasın. İkinci düzenlememizi de mahalli idareler ve il özel idarelerle gerçekleştirdik. Belediye teşekküllerinde çalışan taşeron kardeşlerimizi, şirketi aradan çıkartıyoruz. İl özel idaredeki taşeronları da aradan çıkarıyoruz. Direkt daimi elemanı olarak kardeşlerimiz çalışmaya devam edecekler” demişti.

İLGİLİ HABER Taşerona kadroda son dakika açıklaması: Detaylar belli oldu! Taşeron işçilere 2017 yılında kadro gelecek mi?

İŞÇİLERE SINAV YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesinin ayrıntıları hakkında yaptıüı açıklamada kadroya alınacak işçiler için bir sınav yapılacağını ve işçilere güvenlik soruşturması uygulanacağını söylemişti. Bakan Sarıeroğlu konuşmasının devamında, “Sınav şu an kamuda kadrolu işçilikle ilgili uygulanan bir prosedür biz iş kur aracılığı ile maliye bakanlığı vizesi ile işçi alacağız. Bu sınav böyle KPSS gibi bir sınav değil. Yapılacak işle alakalı basit karmaşık olmayan bir sınav, bu işte bu kadar iş yaptık herhangi bir sıkıntı. Bu sınavı yapmak zorundayız. Biz kanuna koysak da koymasak da prosedürsel bir şey o.” ifadelerini kullanmıştı.

KAMUDA BÖYLE BİR ŞEY YOK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu emekli, taşeronlar ile ilgili açıklamasında, “Emekli maaşı alanlar arada olabilir. Kamuda yok böyle bir şey. Emekliliğe hak kazananların başvuruları geçersiz olacak. Primi dolmamıştır, yaşı gelmemiştir, emekliliği gelinceye kadar kamuda çalışmaya devam edecekler.” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI: ÇALIŞTIKLARI YERDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Erdoğan, “Yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren taşeron işçilerimizi ile ilgili düzenlemeye değinmek istiyorum.850 bin işçimiz çalıştıkları yerlerde istihdam edilecek. Mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri ise 9 ay 29 güne kadar çıkacak. Yine kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alınıyor. Böylece kamuoyumuzda uzun zamandır tartışılan bu meseleyi çözmüş oluyoruz. Bu arada komisyonlar, taşeronlar ortadan kalkıyor. Belediyelerde de iktisadi teşekküllerinin görevlisi olarak devam ediyor.” demişti.