Trafik sigortasına DASK modeli

Tavan fiyat ilegözler sigorta şirketlerine çevrildi. Zararı gerekçe gösteren sigortacı, poliçe kesmeyi bırakırsa DASK modeli devreye girebilir.

Zorunlu trafik sigortasına tavan uygulaması geldi, ancak indirimli tavan fiyatlar ya yılın sonunda bitecek ya da sigorta şirketleri ‘zarar ediyoruz' deyip trafik poliçesi kesmeyi tamamen durduracak. Bu durumda da devlet tıpkı zorunlu deprem sigortasında (DASK) olduğu gibi trafik sigortasındaki tüm riski üstlenmek zorunda kalacak.

Hükümetin referandum müjdesi olarak açıkladığı tavan fiyat uygulamalı zorunlu trafik sigortasında şimdi de ruhsat riski ortaya çıktı. Sigorta Acentacıları Derneği (SADER) Başkanı Kemal Gazioğlu, hükümetin yanlışı yanlışla düzeltmeye çalıştığını, getirilen tavan fiyat uygulamasının şirketlerin büyük zararına yol açacağını söyledi.

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Gazioğlu, yeni sistemin kalıcı değil, ancak geçici süreyle bu yılın sonuna kadar uygulanabileceğini, sektörün bu beklentiyle şimdilik sessiz kaldığını belirterek, “Eğer bu sistem kalıcı olursa birçok dev sigorta şirketi zorunlu trafik sigortası yapma ruhsatını Hazine'ye iade eder. Yani artık şirketler zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmez” dedi.

TRASK SİSTEMİ İSTİYORUZ

Sektörün ruhsat iadesini ciddi ciddi tartıştığını belirten Başkan Gazioğlu, ruhsatların iade edilmesi halinde zorunlu trafik sigortasının tıpkı DASK'ta olduğu gibi devlet sorumluluğuna geçebileceğini belirtti. Gazioğlu, “Tavan uygulaması primleri geçici olarak düşürebilir, ama sonuçta şirketlere büyük zarar açar. Biz zorunlu trafik sigortasında tıpkı DASK gibi TRASK sisteminin yani Trafik Sigortası Kurumu'nun kurulmasını istiyoruz. Bu durumda devlet tıpkı gayrimenkulde olduğu gibi araçlarda da primleri bir merkezde toplar, prim tutarını ve tazminatları kendisi belirler, sigorta şirketleri sadece prim toplama konusunda aracı olur” dedi.

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RÜZGAR ÇETİN ÖRNEĞİ VAR

Sigorta Acentacıları Derneği (SADER) Başkanı Kemal Gazioğlu, hükümetten araca değil, sürücüye sigorta yapılmasını öngören bir sistem kurmalarını istediklerini ancak yine aracı sigortalayan sistem kurulduğunu söyledi. Gazioğlu, “Önümüzde bir Rüzgar Çetin örneği var. Çetin 28 kere trafik kazası yapmış. 2 kere alkollü yakalanmış. Çetin, sigorta şirketlerine sadece 720 TL sigorta primi ödemiş, buna karşılık sigorta şirketleri Çetin için 506 bin lira hasar ödemiş. Mevcut sistem sürücü yerine aracı cezalandırdığı için bu örnek yaşanmış, fatura vatandaşa çıkmış. Biz diyoruz ki, aracı değil sürücüyü baz alalım” dedi.