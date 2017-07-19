Üç emekliden biri iş bulabiliyor

Açlık sınırı altında yaşayan emeklilerin çalışma şansı yok. Türkiye’de 8 milyonu bulan 55-64 yaş grubundakilerin ancak yüzde 34’ü iş buldu. Bu oran, OECD içindeki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'deki emeklilerin yüzde 85'inin aylık maaşı 1750 lira civarındaki açlık sınırının altında olmasına rağmen, sayıları 8 milyon civarında olan 55-64 yaş grubundakilerin iş bulma şansı da oldukça düşük. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son verileri yılın ilk çeyreğinde 35 üye ülkenin toplam çalışabilir nüfusu içinde istihdam oranının arttığına işaret ederken, yetişkinlerin ve ileri yaştakilerin istihdam oranında sonuncu olan Türkiye, kadınların istihdamında ise OECD ortalamasının yarısında kaldı.Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde istihdam oranının en yüksek olduğu yaş grubu, yüzde 60.5 ile 25-54 yaşındakiler oldu. Bu grupta OECD genelinde ise yüzde 77.5 ortalama tutturuldu.

YÜZDE 10 BÜYÜTÜR

Emeklilik çağı olarak da bilinen 55-64 yaş grubunda ise bir işte çalışanların oranı yüzde 34.1 ile OECD ülkeleri içindeki en düşük seviye olarak kaydedildi. Emeklilerin istihdam oranı OECD ülkeleri genelinde yüzde 59.9, Euro Bölgesi'nde yüzde 56.3 olarak hesaplandı. Danışmanlık şirketi PwC'nin uzmanları, Türkiye'de emeklilerin istihdam oranının İsveç'te olduğu gibi yüzde 76'ya çıkarılması halinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın 87 milyar dolarlık katkıyla yüzde 10 kadar büyüyebileceğini tahmin etti. 35 ülke genelinde yılın ilk çeyreğinde istihdam oranı yüzde 0.2 artarak yüzde 67.4'e çıktı. İstihdam oranının en düşük kaydedildiği ülke yüzde 50.9 ile Türkiye olurken, iflas eden ekonomisini toparlama aşamasındaki Yunanistan yüzde 52.7 ile Türkiye'nin bir basamak üzerinde yer aldı.

Çalışabilir nüfus içinde bir işte bulunanların oranı İzlanda'da yüzde 86.9'u, İsviçre'de yüzde 79.3'ü, İsveç'te yüzde 76.8'i bulurken; Yeni Zelanda, Hollanda, Japonya, Almanya, Norveç, Danimarka, İngiltere, Estonya, Kanada, Çekya, Avustralya, Avusturya ve ABD'de yüzde 70 ve üzerinde seyretti. Çalışanların ve işsizlerin nüfusa oranını ifade eden işgücüne katılım oranı ise OECD ükelerinde yüzde 0.1 artışla yüzde 71.8 olurken, Türkiye'de yüzde 57.7 olarak tespit edildi.

KADIN İSTİHDAM ORANI OECD’NİN YARISI KADAR

TÜRKIYE, yüzde 31.7'lik kadın istihdamı oranıyla ilk çeyrekte OECD ülkeleri arasında sonuncu olurken, ikinci en düşük oran yüzde 44.1 ile Yunanistan'da kaydedildi. 35 OECD ülkesinin ortalaması ise yüzde 59.7 ile neredeyse Türkiye'yi ikiye katladı. 15-24 yaş grubunda ise istihdam oranı OECD genelinde yüzde 41.1'i bulurken, Türkiye'de yüzde 33.6'da

kaldı. Başka bir deyişle, Türkiye'deki her 3 gençten yalnızca 1'inin istihdam edilebildiği ortaya çıktı. Gençlerin istihdam oranı Yunanistan'da yalnızca yüzde 13.9, İtalya'da yüzde 17.1, İspanya'da yüzde 19.4 olarak hesaplanırken; Belçika, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya, Güney Kore, Fransa, Şili, Macaristan, Çekya, Polonya, Letonya ve İrlanda da gençlerin istihdamında Türkiye'nin gerisinde kalan ülkeler oldu.