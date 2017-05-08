Ulaştırma Bakanı’ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Wikipedia'dan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaldırılacak gişelere kadar pek çok soruna yanıt verdi. Arslan, "Mahkeme kararları uygulanmazsa kapatmalar devam eder" diye konuştu. Bakan temmuz ayına kadar gişe çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia ile yaşanan sorunun yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklandığını belirtirken, “Mahkeme kararlarını uygulamazlarsa bu

böyle devam eder. Kaldı ki mahkeme kararını uygulayıp yarın yine yanlış bilgi olur ve onu kaldırmazlarsa yine gereğini yapmak zorundayız” dedi. Arslan, birinci ve ikinci köprülerde yapılan serbest geçiş sistemi nedeniyle ikili ücretlendirme yapılmayacağını söyledi.

Arslan, makamında Bloomberg'in sorularını yanıtladı. Arslan’ın açıklamaları şu şekilde: “Mahkeme kararları uygulanmazsa kapatmalar devam eder: Wikipedia'nın doğal yapısında var, herkes oraya bilgi aktarıyor. Bilgiyi aktarırken kişinin aktardığı bilginin doğru mu yanlış mı olduğunu görme şansınız yok. Aktardıktan sonra görme şansınız var. Biz BTK marifetiyle bu bilginin yanlış olduğunu, ülkemiz adına kötü

ithamlar içerdiğini ve kaldırılması gerektiğini birçok kereler konuştuk. Bu içeriği kaldırmadılar. Kaldırmadıkları zaman da bunun ülkemiz adına bir karalama kampanyasına dönüştüğünü ve ülkemize zarar

verdiğini vurguladık. Buna rağmen kaldırmayınca da mahkeme bu yönde bir karar aldı, biz de kararı uyguladık.

İLGİLİ HABER Mahkemeden Wikipedia kararı

Mahkeme kararlarını herkes uygulamak zorunda. Uyguladıkları gün gereğini yaparız. Yine istiyoruz ki bu tip uygulamalarda çok daha hızlı kararlar alabilmek ve gereğini yapabilmek adına Türkiye'de bir temsilcilik açsınlar, her şirket gibi kanunlara uygun olarak burada görevlerini yapsınlar, biz de onları burada muhatap alalım. Mahkeme kararlarını uygulamazlarsa bu böyle devam eder. Kaldı ki mahkeme kararını uygulayıp yarın yine yanlış bilgi olur ve onu kaldırmazlarsa yine gereğini yapmak zorundayız.

ÇİFT ÜCRETLENDİRME OLMAYACAK

Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişeleri kaldırdık, serbest geçiş sistemine geçtik. Daha sonra Mahmutbey gişeleri kaldırdık. Şimdi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü serbest geçiş sistemine kavuşturuyoruz. Hedefimiz temmuz ayında bu işi bitirmek. Yolun iki tarafına da plakaların okunduğu, geçişlerin kontrol altında tutulduğu, ücretlerin otomatik olarak kesildiği bir sistemi yapıyoruz. Böyle olunca insanlar yolun her iki tarafında da bu çalışmayı görüyor ve oradan çift yönlü ücretlendirme yapılabileceği yorumunu yapıyor. Böyle bir şey yok. Birinci köprüde de ikinci köprüde de herhangi bir şekilde çift yönlü ücretlendirmeye geçme gibi bir niyetimiz yok.

İLGİLİ HABER Adil Kullanım Kotası'nda yeni düzenleme

NÜFUSU 10 BİNİN ALTINDA OLANLARDA ZORUNLU

Bizim kamu otoritesi olarak istediğimiz, bir atıl kapasite oluşmaması, ortak paydada buluşup ortak adımlar atmanın, milli menfaatlerimiz açısından da doğru olacağı, bu işin çok daha ekonomik şartlarda yapılacağı, bunun da kullanıcıya yansımasının çok daha uygun olacağı yönünde. Nüfusu 10 binin altında olan yerlerle ilgili zaten böyle bir zorunluluk getirdik.

EK ÜCRET OLMAYACAK

Adil kullanım noktası ile ilgili uygulanan kota konusunda hem hizmet verenleri hem alanları düşünerek dengeli uygulama yapmaya çalışıyoruz. Getirdiğimiz düzenlemelerde düşüşün kademeli olması gibi

bir uygulama getirdik. Kamuoyunda bir söylem var ‘bu uygulamayı getirdiler ama servis sağlayıcıları bununla ilgili bir ilave ücret uygulayacaklar' şeklinde. Bu anlamda herhangi bir ilave ücretlendirme yapılmayacağı açıklandı. Hedefimiz, bu kademeli geçiş sonunda 2018 sonu itibariyle tamamen bunu kaldırmış olmak

ʻʻ Uluslararası taşıma koridorlarının tamamlayıcısı olan bir çok projeyi yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Haziran'da bitecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan

KANAL İSTANBUL İÇİN KARMA FİNANS MODELİ

Kanal İstanbul hem fonskiyonları hem de yerine getireceği hizmet anlamında çok önemli bir proje. Bu kadar büyük bir projeyi yapınca da ülkemizde bugün başarıyla uyguladığımız finans, işbirliği yöntemleri var. Bu kadar büyük bir projede, sadece o yöntemlerden birini değil, onlardan karma yeni bir model oluşturmak ve bu model çerçevesinde de bu kadar büyük bir projeyi başarılı bir şekilde uygulamak istiyoruz.

RUSYA’DAN CHARTER UÇUŞLAR

Charter uçuşları şu an tamamen sorunsuz devam ediyor. Rusya'da 18 noktaya tarifeli seferler düzenliyoruz, yeni geçici noktalar da ilave edilerek bu sayı 26'ya çıkmış durumda. Bunun daha da artırılması adına yeni noktaların eklenmesi adına görüşmelerimiz devam ediyor. 2016 yılında haftalık Türk taşıyıcıların Rusya'ya gerçekleştirdikleri sefer sayısı 102 iken, sayı 365 olmuş durumda. Son müzakerelerle haftalık sefer sayısının Haziran 2017 sonu itibariyle de 470'e çıkarılması öngörülüyor

BAKÜ TİFLİS HAZİRAN’DA BİTECEK

Uluslararası taşıma koridorlarının tamamlayıcısı olan bir çok projeyi yapıyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Haziran'da bitecek. Pekin'den Londra'ya demiryolu taşımacılığını kesintsiz hale getirecek bir proje. Karayolunda da birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Çin'den çıkıp Avrupa'ya giden yük hareketini daha kısa mesafede hedef pazara ulaştırmanın olmazsa olmazı olan orta koridoru BTK ile ile tamamlanmış olacak. Burada da lojistik merkezini çok önemsiyoruz. Şu anda 18 tanesi inşaatı devam edenlerle birlikte lojistik merkezimiz var 7 tanesi tamamlanmış durumda

LİSANS SÜRELERİ KONUSUNDA GEREKEN YAPILACAK

Telekom lisans sürelerinin bir kısmı 2026'da bir kısmı da 2029'da bitiyor. Burada işin içindekilerinin de geleceğe yönelik pozisyonları bilmesi açısından karar almış olmak önemli. Zaman yaklaştıkça gerekli adımlar atılacak. O gün sektördeki gelişmeler de dikkate alarak gerekli kararları o zaman vermiş olacağız. Sonuçta bu sürenin yaklaştığını ve gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini de biliyoruz

PTT’NİN HEDEFİ…

(PTT'nin elektronik para ihraç etmesine yönelik düzenleme) Dünyada 2.5 trilyon dolarlık bir e-ticaret pazarı var. Biz de bundan 2016 yılında 10 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 15 milyar dolara çıkması. Bu çerçevede pazardan daha fazla pay alabilmemiz icin PTT'nin kapasitesini artırmaya ihtiyaç vardı. PTT'nin hareket kabiliyetini artırdıkça, iş yelpazesini artırdıkça bunu birçok alanda kullanma imkanı olacak biz bunu ülke içerisinde de uluslararası arenada da kullanacağız.