Vatandaşa olmayan fatura çıkarılıyor

Elektrik dağıtım şirketlerinin, herhangi bir borcu bulunmayan kişilere “Eskiden kalma borcunuz var” diyerek fatura gönderdiği ortaya çıktı

AKP'nin elektrik politikalarının faturası yine vatandaşa çıktı. Elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesi sonrası şirketler, olmayan borçları vatandaşa fatura etmeye başladı. Tüketici Birliği Federasyonu üyesi ve Enerji Tüketicileri Derneği Genel Başkanı Bülent Çebin, elektrik dağıtım şirketlerinin herhangi bir borcu olmamasına rağmen ‘eski borç' bahanesiyle vatandaşa olmayan faturalar ödettiğini söyledi.

OLMAYAN MALİYET DE EKLENİYOR

Çebin, “Dağıtım şirketlerinin mevzuata uygun hizmet verdiğini söyleyemeyiz. Kaçak cezaları ile milletin canına okuyorlar. Perakende şirketleri de geçmişte ödenmeyen borçları tahsil edeceğiz diye yine milletin canına okuyorlar. Mezardakine kadar borç çıkarıyorlar. Ölmüş insanın çoluğuna çocuğuna gidiyorlar babanızın borcu vardır diye. Ellerinde bir belge de yok. Burada çok ciddi mağduriyetler var” dedi. Dağıtım şirketlerinin TEDAŞ döneminden kalan borçları tahsil etmek için her türlü şeyi mubah gördüğünü anlatan Çebin, “Adam kaçak işlem yapmış, borcun sahibini bulamamış, tutanağa imza atan oradaki çalışanı bulmuş, o çalışandan parayı tahsil etmeye çalışıyor” diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketinin dahi bunları yaptığını söyleyen Çebin, faturalara da olmayan maliyetlerin eklendiğini kaydetti. Çebin, “4 milyon abone var mesela. Bunun faturasına 1 TL ekleyin. Ayda 4 milyon TL yapar. Bunu fark etmek milyonda bir. Hiçbir emek sarf etmeden bu şekilde para kazanılıyor. Böyle bir iddia var ama ispat etmek kolay değil. 1 TL de çok iyimser bir rakam” dedi.

Bunları dile getirdiği için büyük dağıtıcıların rahatsız olduğunu vurgulayan Çebin, bu firmaların kendisine büyük baskı yaptığını kaydetti.

Sulu tarla sahiplerine haksız cezalar kesiliyor

Bülent Çebin, Dicle dağıtım bölgesinde kaçak ile ilgili büyük gayret gösterildiğini söyledi. Çebin, “Ama vur deyince öldürülüyor. Sulu tarlası olan abonelere bakıyorlar. Tarım İl Müdürlüğü'nden bunlara bakabiliyorsunuz. Sulu tarlalarda elektrik aboneliği olması lazım. Sulu tarlaların hangisinde elektrik aboneliği yoksa, kaçak kullanım var diye ceza kesmişler. Bunların da ellerinde hiçbir şey yok ve uygulama mevzuata aykırı. Adamın tarlası sulu görünüyor, aboneliği yok diye tespit yapmadan ceza kesemezsiniz. Bununla ilgili Dicle tarafında çok mağduriyet var” dedi.