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Adalet Yürüyüşü’nde dokuzuncu gün

Sağanak yağmur ve fırtına altında geçen tarihi yürüyüşün dünkü etabı Bolu'daki Mengen Sapağı'nda sona erdi. Birazdan dokuzuncu gün etabı başlayacak.

07:2723 Haziran 2017
Gündem
Adalet Yürüyüşü’nde dokuzuncu gün
Sağanak yağmur ve fırtına altında geçen tarihi yürüyüşün dünkü etabı Bolu'daki Mengen Sapağı'nda sona erdi. Birazdan dokuzuncu gün etabı başlayacak.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor.  25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün sekiz günü geride kaldı.   Yürüyüşün dünkü etabının son bölümü yoğun yağmur ve fırtına altında geçti. Kortej Bolu’daki Mengen Sapağı’nda sabahladı. Tarihi yürüyüşün dokuzuncu gün etabı birazdan başlayacak.

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Son güncelleme: 07:2923.06.2017
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