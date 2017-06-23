Adalet Yürüyüşü’nde dokuzuncu gün

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün sekiz günü geride kaldı. Yürüyüşün dünkü etabının son bölümü yoğun yağmur ve fırtına altında geçti. Kortej Bolu’daki Mengen Sapağı’nda sabahladı. Tarihi yürüyüşün dokuzuncu gün etabı birazdan başlayacak.