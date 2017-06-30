Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adalet Yürüyüşü’nde on altıncı gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej geceyi Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi'nde kurulan kamp alanında geçirdi. 16. gün yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı.

07:2330 Haziran 2017
Gündem
Adalet Yürüyüşü’nde on altıncı gün
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej geceyi Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi'nde kurulan kamp alanında geçirdi. 16. gün yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı.

Bora ERDİN-Çağatay GÜRÜCÜ/ sozcu.com.tr

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on beşinci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej on altıncı günde Hendek’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu kısa açıklamasının ardından saat 08:30 sıralarında yola çıktı. Tarihi yürüyüşü Sözcü TV de adım adım takip ediyor…

KATILIMCILARA 3 ÖNERİ
Yürüyüşü adım adım takip eden Sözcü TV'den Bora Erdin korteje yeni katılacaklara şu önerilerde bulundu. Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı gününde katılımcılara birkaç önerim olacak: *20 kilometre olarak planlanan bu parkurda kısa bir iniş olacak bu nedenle terlikle yürümek sorun yaratabilir *Sıcaklık nedeniyle mola noktalarında bulunan gölgelik alanların yeterli olamaması durumunda şemsiye veya farklı bir gölgelik alan bulmaları gerekebilir. *Yürüyüşün üçüncü kısmından itibaren İstanbul'a bağlanan otoyola yakın alanda ağır vasıta trafiği yoğun olacaktır. Bu nedenle yürüyüş hattında çıkılmaması gerekiyor.

'Adalet Yürüyüşü'nde ilk gün neler oldu?‘Adalet Yürüyüşü'nde ilk gün neler oldu?

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nden ikinci gün neler yaşandı?Adalet Yürüyüşü'nden ikinci gün neler yaşandı?

Adalet Yürüyüşü'nde üçüncü gün neler yaşandı?Adalet Yürüyüşü'nde üçüncü gün neler yaşandı?

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde dördüncü gün notları...Adalet Yürüyüşü'nde dördüncü gün notları…

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde beşinci gün neler yaşandı?Adalet Yürüyüşü’nde beşinci gün neler yaşandı?

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nün altıncı gününden notlar...Adalet Yürüyüşü'nün altıncı gününde

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde yedinci günAdalet Yürüyüşü’nde yedinci gün

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde sekizinci günAdalet Yürüyüşü'nde sekizinci günİLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde dokuzuncu günAdalet Yürüyüşü'nde dokuzuncu günİLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde onuncu günAdalet Yürüyüşü'nde onuncu günİLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde on birinci gün!Adalet Yürüyüşü'nde on birinci gün!

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde on ikinci gün notları...Adalet Yürüyüşü’nde on ikinci gün notları…

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde on üçüncü günAdalet Yürüyüşü'nde on üçüncü gün

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü on dördüncü günündeAdalet Yürüyüşü on dördüncü gününde

İLGİLİ HABERAdalet Yürüyüşü'nde on beşinci günAdalet Yürüyüşü'nde on beşinci gün
Son güncelleme: 08:3730.06.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar