Adalet Yürüyüşü’nde on altıncı gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki kortej geceyi Sakarya Hendek Nuriye Mahallesi'nde kurulan kamp alanında geçirdi. 16. gün yürüyüşü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başladı.
Bora ERDİN-Çağatay GÜRÜCÜ/ sozcu.com.tr
15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, on beşinci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej on altıncı günde Hendek’ten CHP lideri Kılıçdaroğlu kısa açıklamasının ardından saat 08:30 sıralarında yola çıktı. Tarihi yürüyüşü Sözcü TV de adım adım takip ediyor…
KATILIMCILARA 3 ÖNERİ
Yürüyüşü adım adım takip eden Sözcü TV'den Bora Erdin korteje yeni katılacaklara şu önerilerde bulundu. Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı gününde katılımcılara birkaç önerim olacak: *20 kilometre olarak planlanan bu parkurda kısa bir iniş olacak bu nedenle terlikle yürümek sorun yaratabilir *Sıcaklık nedeniyle mola noktalarında bulunan gölgelik alanların yeterli olamaması durumunda şemsiye veya farklı bir gölgelik alan bulmaları gerekebilir. *Yürüyüşün üçüncü kısmından itibaren İstanbul'a bağlanan otoyola yakın alanda ağır vasıta trafiği yoğun olacaktır. Bu nedenle yürüyüş hattında çıkılmaması gerekiyor.
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Son güncelleme: 08:3730.06.2017