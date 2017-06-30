Adalet Yürüyüşü’nde on altıncı gün

KATILIMCILARA 3 ÖNERİ

Yürüyüşü adım adım takip eden Sözcü TV'den Bora Erdin korteje yeni katılacaklara şu önerilerde bulundu. Adalet Yürüyüşü'nün 16'ncı gününde katılımcılara birkaç önerim olacak: *20 kilometre olarak planlanan bu parkurda kısa bir iniş olacak bu nedenle terlikle yürümek sorun yaratabilir *Sıcaklık nedeniyle mola noktalarında bulunan gölgelik alanların yeterli olamaması durumunda şemsiye veya farklı bir gölgelik alan bulmaları gerekebilir. *Yürüyüşün üçüncü kısmından itibaren İstanbul'a bağlanan otoyola yakın alanda ağır vasıta trafiği yoğun olacaktır. Bu nedenle yürüyüş hattında çıkılmaması gerekiyor.