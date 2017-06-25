Adalet Yürüyüşü’nde on birinci gün

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 11. gününde Bolu'da bayram namazı kıldı. 10. günde 21 kilometre yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu 11. günde bayramlaşmalardan sonra öğleden sonra 11 kilometre yürümesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu, Bolu'daki kamp alanında açıklamalar yapıyor... Canlı yayınlıyoruz...

Zeynep GÜRCANLI, Turgut ERAT, Ömer ULUHAN / Sozcu.com.tr

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 11’inci gününde geceyi geçirdiği Bolu kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Karacaağaç Köyü’ndeki camide bayram namazını kılarak cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı. 10. günde 21 kilometre yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu 11. günde öğleden sonra yürüyüşüne devam etmesi bekleniyor.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, dokuzuncu gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. ‘Adalet Yürüyüşü'ne Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelirken, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş güzergahında karşılaştığı vatandaşlardan da olumlu tepkiler aldığı görülüyor. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün on günü geride kaldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu’da güzergâhı üzerindeki bir camide bayram namazı kıldı. Namazın ardından cami cemaati ile bayramlaşan Kılıçdaroğlu’nun saat 10:00’da kamp alanında bir bayramlaşma daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun kamp alanındaki bayramlaşmada 15 Temmuz ve Güney Doğu şehitlerinin aileleriyle bayramlaşması bekleniyor. CHP Lideri’nin bugün öğleden sonra gerçekleştirmesi planlanan yürüyüşünün 11 kilometre sürmesi bekleniyor.

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