Adalet Yürüyüşü’nde on sekizinci gün

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve her geçen gün çığ gibi büyüyen Adalet Yürüyüşü'nde 17. Gün geride kaldı. 17. Gün'de yürüyüşçüler toplam 15.8 kilometre yol katetti. İkiye bölünmüş ilk etapta toplam 8 kilometre yüründü. Daha sonraki etaplar da 8 kilometreye yakın devam eden kortej Sakarya'daki Osmangazi Caddesi'nin D-100 karayolu kesişiminde kamp yapıp dinlenmeye geçildi. Sabah saat 07:00'da kamp alanında toplanan kortej 18. Gün için yürüyüşe başladı.

Zeynep GÜRCANLI-Bora ERDİN-Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayan Adalet Yürüyüşü’nde 18. gün erken başladı. Saat 07:00’da yürüyüşe başlayan kortej yaklaşık 7.3 kilometre yürüyüp ara verecek. Artan hava sıcaklığından etkilenmemek için uzun tutulan aranın ardından saat 17:00’da yürüyüşe devam edilecek. 17:00’de başlayacak parkurun yaklaşık 8 kilometre sürmesi planlanıyor.

Madımak katliamının yıldönümü olması nedeniyle CHP Lideri Kılıçdaroğlu önce Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile yürüdü.

Kortej Sakarya şehir merkezine girerken üst geçitten kilolarca gül yaprağı atıldı. Güllerin Isparta’dan getirildiği öğrenildi. Yürüyüşe ayrıca Ankara Barosu yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Baro başkanı’nın olmaması dikkat çekti. Öte yandan Madımak’ın yıldönümü olması nedeniyle Sivas Divriği’nden gelen yöresel kıyafetli kadınlar Kılıçdaroğlu’na çiçek verdi.

Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında bir süre Türkiye Emekli subaylar Derneği Başkanı Emekli Korgeneral Karakuş ile yürüdü.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada AKP hükümetine bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “suçlamak yerine dinlemek bir yöneticinin temel görevidir” dedi. Erdoğan’ın sözlerine üstü kapalı olarak yanıt veren CHP Lideri, “bizi suçlamasınlar; bizi dinlesinler. Biz bu ülkenin insanıyız” dedi.

Öldürülen iki AKP yöneticisini de anarak ailelerine ve AKP yönetimine başsağlığı dileyen CHP Lideri “teröre karşıyız” dedi. Madımak ile ilgili de mesaj veren Kılıçdaroğlu, “Madımak’ta hayatını kaybedenler hâlâ adalet arıyorlar. Bu nedenle bizim yaptığımız Adalet Yürüyüşü anlamlı. Hiç kimse inancı, kültürü ve siyasi görüşü nedeniyle suçlanmamalı. Herkes düşüncelerini özgürce söyleyebilmeli” dedi.

Son olarak dün yürüyüşe katılan taşeron işçileri ana Kılıçdaroğlu, “kadrolu çalışmak, iş güvenliği onların da hakkı. Taşeron işçilere de adalet istiyoruz” dedi.

PROVOKASYONLARA ALKIŞLA KARŞILIK

Öte yandan korteje sürekli yapılan provokasyonlara ‘sadece alkışla karşılık’ verin anonsu yapılıyor. Adalet otobüsünden yapılan anonsta, “provokasyonlara karşı sadece alkışlarla karşılık verin. Bir alkış, bin sözcükten daha anlamlıdır” deniliyor.

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