Akit TV yöneticisinden flaş açıklama: Cumhuriyet ve Sözcü tutuklamaları Erdoğan’a kumpas!

Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri çalışanlarının tutuklanmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Öztunç, tutuklamaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'kumpas' olduğunu ileri sürdü.

KRT TV’de Çağlar Cilara’nın stüdyo konuğu olan Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart gibi gazetecilerin tutuklu yargılanmalarına karşı çıkarak, “doğru bulmuyorum” dedi. Öztunç, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri çalışanlarının tutuklanmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘kumpas’ olduğunu söyledi.

“GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINA BİR ANLAM VEREMİYORUM”

Akit TV yöneticisi Öztunç yaptığı açıklamada, “FETÖ ile mücadelenin yargı ayağının çok sağlıklı ilerlemediği gerçek. Bazı kararlar beni çok rahatsız ediyor, doğru bulmuyorum. Mesela Sözcü Gazetesi’nin muhabiri Gökmen Ulu’nun, Cumhuriyet’ten Musa Kart gibi isimlerin tutuklanmasına bir anlam veremiyorum, doğru bulmuyorum. Eğer bir şüphe varsa bunu tutuksuz da yargılayabilirsin. Yani tutuksuz yargılamak çok ciddi bir seçenektir, daha çok tercih edilmesi gerekir. Benim kişisel görüşüm bu Erdoğan’a yönelik bir kumpas. Bu kararların bizzat Erdoğan’ın emriyle yapıldığı külliyen yalandır” dedi” ifadelerini kullandı.