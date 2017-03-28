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AKP’li başkan, belediyeyi aile şirketine çevirdi

İzmir’in Torbalı İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediyeyi adeta akraba ve yandaş şirketine dönüştürdü.
Gökmen ULU
02:5628 Mart 2017
Gündem
AKP’li başkan, belediyeyi aile şirketine çevirdi
İzmir’in Torbalı İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediyeyi adeta akraba ve yandaş şirketine dönüştürdü.

İzmir'in Torbalı İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, belediyeyi adeta akraba ve yandaş şirketine dönüştürdü. Görmez, belediyenin yaklaşık 500 personelinin bağlı bulunduğu fen işleri ve destek hizmetlerinin sorumluluğu ve garaj amirliğine ablasının oğlu Hakan İşbilir'i atadı.

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Ablasının oğlu Hakan İşbilir

AKP'li Görmez, kız kardeşinin kızı Ayten Subaşı'nı imar ve şehircilik müdürlüğünde sözleşmeli memur olarak işe soktu.

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Kız kardeşinin kızı Ayten Subaşı

Kayınbiraderi Gani Kıratlı'yı spor okullarının başına getirdi.

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Kayınbirederi Gani Kıratlı

Görmez'in teyzesinin oğlu Adnan Alemdar da fırsatı kaçırmadı, belediye seçiminin ardından Mersin'den Torbalı'ya geldi ve taşeron kadroda vasıflı işçi unvanı verildi.

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Teyzesinin oğlu Adnan Alemdar

YANDAŞLARI DA UNUTMADI

Belediye Başkanı Görmez yandaşları da unutmadı. AKP Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık'ın kızı Nur Akbıyık sözleşmeli memur oldu. AKP'nin eski ilçe başkan yardımcısı Feyza Tek de sözleşmeli memur yapıldı. Torbalı'da uzun yıllar belediye başkanlığı yapan CHP İlçe Başkanı İsmail Uygur SÖZCÜ'ye şöyle konuştu:

‘MOBBİNG UYGULANIYOR'

“Eski belediye personelini mesai saatinde boş odalarda oturtuyor, başlarına da birer kişi dikiyor. Belediye bütçesinden maaşa bağladığı bu bekçiler gelen giden insanları sorgu-sual ediyor, personelin her adımını takip ediyor ve üst kademelerine bildiriyor. Takipçinin arkasına da bir takipçi koyuyorlar. Personele, başkanın istemediği kişilerle görüşme yasağı koyuyor ve tehdit ediyorlar.” Uygur'un bir başka çarpıcı iddiası da belediye başkanı Görmez'in kardeşi Yavuz Görmez hakkında. CHP'li eski başkan şöyle devam etti: “Yavuz Görmez, şehrin bitişiğinde 29 dönümlük tarla satın aldı, hemen ardından imar planında değişiklik yapılarak burası konut alanı yapıldı.”

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