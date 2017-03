Amerika Osmanlı’yı model almış!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir ayda beşinci kez ziyaret ettiği memleketi Afyonkarahisar’da konuştu. Evet propagandasının dozunu kaçıran Bakan Eroğlu, Amerika’nın Osmanlının bütün dünyaya nasıl hâkim olduğunu incelediğini ve yönetim sistemini buna göre kurduğunu öne sürerek, “Amerika devleti Aliye-i Osman zamanında Teksas'ı almak için Osmanlı Devleti'nden yardım istemiş. Mevcut parlamenter sistem krize yol açıyor. Ekonomik krize sebep oluyor. Türkiye'nin önünü kesiyor. Büyük yatırımlar yapılamıyor” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Mart ayı başından bu yana beşinci kez açılış ve temel atma törenleri için geldiği seçim bölgesi Afyonkarahisar'a geldi.

AKP HÜKÜMETLERİNDE 10 YILDIR KOLTUĞUNU KAPTIRMAYAN TEK BAKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 1994 yılında İSKİ'nin başına getirilmişti. Erdoğan'la İSKİ döneminde başlayan birlikteliğini bugüne kadar sürdüren Bakan Eroğlu, 2003-2007 yılları arasında DSİ'nin başına getirildi. 2007'den bugüne ise önce Çevre ve Orman Bakanı, ardından ise Orman ve Su işleri Bakanı olarak AKP hükümetlerinde 10 yıldır koltuğunu kaptırmayan tek bakan olarak tarihe geçti.

DEVLETİN PARASIYLA BİR AYDA 5. KEZ MEMLEKET ZİYARETİ

Açılış, temel atma ve kendi deyimiyle ‘müjde' vermeyi gelenek haline getiren Bakan Eroğlu, neredeyse hemen her gün gösterişli törenler eşliğinde ülkenin değişik kentlerinde boy gösteriyor. Fidandan sertifika dağıtımına, okul bahçelerine fidan dikiminden dere ıslahına kadar Bakan Eroğlu'nun adına tören düzenlemediği eylem bulunmuyor. Her adımını bir törene, her töreni AKP propagandasına çeviren Bakan Eroğlu, 1 Mart tarihinden bu yana beşinci kez ziyaret ettiği memleketi ve seçim bölgesi Afyonkarahisar'da yine geleneğini bozmadı ve referandum öncesinde evet propagandasının dozunu kaçırdı.

‘AMERİKA TEKSAS'I ALMAK İÇİN OSMANLI'DAN YARDIM İSTEMİŞ'

odatv’den Yusuf Yavuz’un haberine göre, iki günlük memleket ziyareti kapsamında Emirdağ, İhsaniye, Bayat, Döğer ve Şuhut ilçelerinde bol bol açılış ve temel atma töreni düzenleyen Bakan Eroğlu, Şuhut'taki konuşmasında, şöyle dedi:

“Amerika Osmanlıyı incelemiş. Bütün dünyaya 5-6 asır nasıl hâkim olduğunu incelemiş. Ona göre bir sistem kurmuş. Hâlbuki Amerika devleti Aliye-i Osman zamanında Teksas’ı almak için Osmanlı Devleti’nden yardım istemiş. Mevcut parlamenter sistem krize yol açıyor. Ekonomik krize sebep oluyor. Türkiye’nin önünü kesiyor. Büyük yatırımlar yapılamıyor. O zaman sizden talebimiz 16 Nisan’da büyük Türkiye için kararımız ‘evet’ olacak.”

EROĞLU, REFERANDUM ÖNCESİ TÖREN DÜZENLEMEDİK İLÇE BIRAKMADI

Bakan Eroğlu 1 Mart'ta geldiği memleketi Afyonkarahisar'da, Sinanpaşa, Sandıklı, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde düzenlenen 4 farklı törende temel atma ve açılışlar gerçekleştirdi.

Ayın ikinci Afyonkarahisar gezisini 13 Mart'ta gerçekleştiren Bakan Eroğlu, Çay ve Bolvadin ilçelerinde temel atma törenleri düzenledi, uzun uzun evet propagandası yaptı.

15 Mart tarihinde ayın üçüncü memleket ziyaretini yapan Bakan Eroğlu'na bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan ve Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşmalar yaptılar.

19 Mart tarihindeki bu ayın dördüncü Afyonkarahisar ziyaretini gerçekleştiren Bakan Eroğlu bu kez Dinar, Başmakçı ve Dazkırı gibi ilçelerde törenler düzenledi, yine uzun uzun konuşmalar yaptı.

‘AK PARTİ DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ ORGANİZASYONU'

Afyonkarahisar'ın ünlü Uzunçarşısı'nı ziyaret eden Bakan Eroğlu, ardından bir otelde AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, 9 milyonu aşkın üyesi bulunduğunu belirttiği AKP'nin dünyadaki en büyük siyasi organizasyon olduğunu öne sürerek şöyle dedi: “Dünyada iktidar olmasına rağmen üst üste seçimi kazanan ve oylarını artıran tek parti AK Parti’dir. İnşallah birlik beraberlik kardeşliğimiz daha da pekişerek devam edecek. Recep Tayyip Erdoğan her zaman insanlara faydalı olmak için çalıştı. Ben bunun şahidiyim.”

BAKAN EROĞLU’NDAN 1 HAFTALIK HAVA DURUMU

Afyonkarahisar'da referandum öncesi tören düzenlemediği ilçe bırakmayan Bakan Eroğlu'nun referandum öncesindeki hararetli konuşmalarının konuları öyle geniş bir alana yayıldı ki, Dinar'daki sertifika dağıtım töreninde bir ara ülke genelindeki bir haftalık hava durumunu bile anlattı: “Yağışlar bilhassa Karadeniz, Doğu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da devam ediyor. Hakkâri civarlarında kuvvetli yağışlar var. Yarın Marmara Bölgesi Batı ve Karadeniz’de yağış devam edecek. Bir miktar Hakkâri civarında yağış var. Pazartesi günü Ege, Marmara ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerde yağışlar var. Salı günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Hakkâri, Van civarlarında yağış var. Çarşamba, perşembe, cuma günleri yağışlar Türkiye’yi terk ediyor.”