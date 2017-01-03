Başbakan, AKP Grubu’na sesleniyor

Başbakan Binali Yıldırım AKP Grubu'na sesleniyor. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yapılan sorumsuz paylaşımlara dikkat çekerek " Paylaşımlarımız başınıza bela olabilir" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım AKP Grubu'na sesleniyor. Yıldırım, sosyal medya üzerinden yapılan sorumsuz paylaşımlara dikkat çekerek " Paylaşımlarımız başınıza bela olabilir" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, ‘Demokrasi, hukuk ve adaletin güçlenmesi, vatandaşımızın devletiyle bütünleşmesi belli ki belli çevreleri, teröristleri rahatsız ediyor. Ne yaparsa yapsınlar yok olmaya mahkumdurlar. 2017’de Türkiye’nin terörle mücadelede mutlak hakimiyet sağlayacağı bir yıl olacaktır’ dedi.

Yıldırım’ın konuşmasından satır başları…

2017 Türkiye’nin terörle mücadelede mutlak sonuç elde edeceği yıl olacaktır. Millet olma vasfımızı kimse zedeleyemez.

İktidarı muhalefetiyle terör karşısında dimdik durduk, durmaya devam edeceği.

Bu katilleri aramıza salanlar farlı inançlar yaşam tarzları üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar.

Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini reddediyoruz. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir.

Uluslararası toplumdan tek bir beklentiniz var. Terör karşısında ikircilikli olmaktan vazgeçin.

Suriye’de Irak’ta son 5-6 yıl içinde yaşanan istikrarsızlık terör örgütleri için mükemmel bir zemin hazırladı.

Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu kardeşliğini hedef alıyor. Biliyorlar ki yüzlerce yıldır cami kilise havra yanyanaydı.

Her türlü ayrıştırıcı söylemin teröre hizmet ettiğini aklımızdan çıkarmayalım.

Özellikle sosyal medya sorumsuz medya değildir. Sosyal medyadan suç teşkil eden paylaşımlar başınıza bela olacaktır. Ve olmaya başlamıştır. Kin ve nefret söylemi terörü övmek suçtur. Bu tür paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Geçlerimiz vatandaşlarımız suç teşkil edecek paylaşımlarda bulunmasınlar.

Terörün bu kadar tırmandırılmasının nedeni Türkiye’nin mücadelesindeki kararlılığının terör çevrelerine verdiği rahatsızlıktır.

Ne dedik dostulları artıracağız. Düşmanlıkları azaltacağız.

Irak’ta kalıcı bir otorite olmazsa Suriye’de otorite olmazsa biz güvende olamayız. Rusya ile ilişkilerimizi İsrail ile ilişkilerimizi düzeltmekle başladık. Rusya ve İran’la birlikte Suriye’de ateşkes için anlaştık. Butün ülkelerin Suriye ‘de kalıcı bir çözüm için zemin oluşturduk. Halep’teki katliamı göz yummayan ülke olduk. 46 bin insanı ateşten çıkarttık.

Enerjimiz ve kaynaklarımızın terörle yok olmasına razı olamayız.