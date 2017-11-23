Bitlis´te 3.7 büyüklüğünde deprem

Bitlis'te bugün saat 02:29´da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi'nde kısa süreli paniğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi´nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29´da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi’nde depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdiği Küllüce köyündeki depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. DHA