Çanakkale’deki deprem hareketliliği sürüyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi 24 saatte 61 kez sallandı. Depremlerin 6 tanesi 3.5 ve üzeri büyüklükte kaydedildi. Uzmanlar 'paniğe kapılmayın' dese de bölgede deprem korkusu had safhada.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Gülpınar açıklarında, dün gece saat 01.38'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem tedirginliğe neden oldu. Aynı bölgede bu depremden önce irili ufaklı onlarca sarsıntı kaydedilmişti.

4.7 büyüklüğündeki depremin ardından da, Pazar günü saat 13.00'e kadar kaydedilen depremlerin sayısı 61’e ulaştı. Bu sarsıntıların en büyüğü sabah 07.03'de 4.3 olarak ölçüldü. Bölgede deprem hareketliliği sürüyor. Uzmanlar ise 4.7 büyüklüğündeki depremin ana deprem olduğu diğerlerinin öncü ve artçı deprem olduğunu belirttiler. Ayvacık ilçesinde yaşayan vatandaşlar da hem gece hem de sabah meydana gelen sarsıntıları hissettiklerini endişe yaşadıklarını belirttiler.

RAHATLATAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süha Özden, merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü olan depremlerin dağılımlarının olduğu alan içinde tanımlanmış bir fay hattı bulunmadığını söyledi. Prof. Dr. Özden, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) haritasında Gülpınar Fayı bulunduğunu ancak bunun da mevcut depremle uyuşmadığını belirtti. Bölgenin güneyinde ise, o alanın körfezi sınırlandıran Edremit Fayı bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süha Özden, şunları söyledi: “Ancak bu sarsıntılar, onunla ilişkili bir deprem dağılımı olarak gözükmüyor. Bu dağılımların kuzeyinde ve kuzey-güney doğrultulu uzanan Kestanbol Fayı bulunmaktadır. Ancak bu fayla ilişkili bir deprem dağılımı olarak da gözükmüyor. Bu alanın hemen batısında denizin içerisinde, kısmen de kara da olmak üzere bölge bir jeotermal sahadır. Aletsel dönem kayıtlarına da bakıldığında, o bölgede bununla ilişkilendirilebilecek küçük, orta büyüklükte depremlerin varlığı izlenebilir. Sonuç olarak, bu bir aktif fayla ilişkilendirilen deprem silsilesi olmayıp, münferit bir deprem silsilesi olarak gözükmekte. Ancak, doğa her zaman yeni bir fay hattı üretebileceğinden olası depremlere karşı da her zaman hazırlıklı olmak gerekir.” Prof. Dr. Süha Özden, depremlerin öncü mü, artçı mı yoksa ana şok mu olduğunun ise ancak depremler bittikten aylar sonra yorumlanabileceğini sözlerine ekledi. (İHA)