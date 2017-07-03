CHP’den yurttaşlara 9 Temmuz çağrısı

Adalet Yürüyüşü güzergâhında daha önce 2 MYK, 1 parti toplantısı yapan CHP, bu kez Parti Meclisi’ni topladı.İzmit merkeze 8 kilometre kala bir çadırda yapılan toplantı sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ‘tüm zorlu koşullar’a rağmen yürüyüşü devam ettirmekte kararlı olduklarını söyledi.

PM'de Adalet Yürüyüşü'nün ele alındığını belirten Tezcan “Büyük hedef 9 Temmuz tarihindeki Maltepe mitingi. Saat 18.00'de yapılacak mitinge geniş katılımın sağlanması önemli. Tüm yurttaşlarımızı mitinge bekliyoruz” dedi.Tezcan'ın konuşmasında şu başlıklar öne çıktı:

GÜÇLÜ BİR ADALET SESİ: Bütün yurttaşlarımızı Maltepe'de bekliyoruz. Maltepe'den güçlü bir adalet sesi yükselecek. Tek bir pankartımız var, sadece adalet. Maltepe'de de tek pankart olacak, adalet yazacak. Hak hukuk adalet dışında sloganımız olmayacak.

HER KESİMİ KUCAKLAYACAK: Adalet Buluşması, ‘Hayır' buluşmasından daha geniş kesimleri kucaklayacak. 16 Nisan'da ‘Evet' diyenleri ve aslolan adalet diyenleri de kucaklayacak.

PROVOKASYONA DİKKAT: Provokasyonlara tekrar dikkat çekmek istiyoruz. Böyle duyumlar alıyoruz. Parti Meclisi'miz bu konuya azami dikkat gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kortej güvenliğini vekillerimizle sağlamaya özen göstermeye devam edeceğiz. Provokasyonlara alkışlarla ve ‘Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla karşılık vereceğiz.

BERBEROĞLU'NU ZİYARET: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nu ziyareti kesinleşmedi. Ziyaret konusu kısa sürede belli olacak. Kaynak: CHP’den tüm yurttaşlara 9 Temmuz çağrısı