Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İddianı ispat et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da esnaflarla buluştuğu iftar yemeğinde bir konuşma yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne değinen Erdoğan, "Şimdi, İstanbul'a yürüyorlar. Yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan böyle bir hakları da yok fakat arkadaşlarımız hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de, esnaflar ile bir araya geldiği iftarda konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, “Şu anda yargılanıyorlar. Yargılanırken A’dan Z’ye her şey yalan. Kurtulamayacaksınız. Bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede adalet var. Dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulmayacaksınız” dedi.

“BİRİLERİNİN ELİNDE KARTONLARLA YÜRÜYEREK, ADALET ARAMASI GİBİ DEĞİL BİZİM ARADIĞIMIZ ADALET”

CHP’nin başlattığı “Adelet yürüyüşü”ne değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim ardağımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır. 2193 gazimizin yaralı oluşudur.

“MİT’İN TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZE YARDIMINI BASANLAR KİMDİ?”

Öbür tarafta Milli İstihbarat Teşkilatı’nın gönderilen Türkmen kardeşlerimize yardımını basanlar kimdi? Yine aynen o FETÖ terör örgütüydü.

FETÖ’nün yargı içindeki mensuplarından şu anda ileride olanlar ki, Milli İstihbarat Teşkilatı’na böyle bir şey yapamazsın. Yaptılar. Şu anda bedel ödüyorlar. Oradan alınan evraklar kimlere gönderildi? Şu anda mahkum edilen şahsa gönderildi. O da şu anda yurt dışına kaçmış olan bir başka gönüldaşına gönderdi. O kaçtı gitti. Şimdi farklı şeyler de dolaşıyor.

“ANKARA’DAN İSTANBUL’A YÜRÜYOR YA, HER GEÇEN GÜN BU YÜRÜYÜŞTEKİ SEVİYE KAYBI ARTIYOR”

Ankara’dan İstanbul’a yürüyor ya, her geçen gün bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Bugün grup toplantısını açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor.

“İDDİANI İSPAT ET”

Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanının yargıya talimat verdiği ile alakalı. İstifaya çağırıyor. Olmazsa ben istifa ederim diyor. Senin bu ilk değil ki sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini bu ülkede ne olduğunu kabul ettirmişsin. Millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. İspata yönelik bir şeyin varsa Müddei iddiasını ispat ile mükelleftir. İddianı ispat et.” DHA