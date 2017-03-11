Erdoğan’dan Hollanda’ya tarihi tepki: Uçaklarınız nasıl gelecek

Erdoğan'dan, Dıişişleri Bakanı Çavuşoğlu'na uçuş izni vermeyen Hollanda'ya çok sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Hollanda'ya hitaben "Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verme, bakalım senin uçakların buraya nasıl gelecek. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı da Hollanda'nın maslahatgüzarını çağırdı.

Erdoğan'dan, Dıişişleri Bakanı Çavuşoğlu'na uçuş izni vermeyen Hollanda'ya çok sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Hollanda'ya hitaben "Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağına izin verme, bakalım senin uçakların buraya nasıl gelecek. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı da Hollanda'nın maslahatgüzarını çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar’da katıldığı toplu açılış töreninde Hollanda’nın uçuş iptali kararını değerlendirdi. Erdoğan, “Bugün Dışişleri Bakanımız Hollanda’da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine ‘uçuşa yasak’ haberi geldi. Düşünün Türkiye’nin Dışişleri bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda’ya gidiyor, Hollanda ‘uçuşa yasak’ notasını geçiyor. Hollanda bir sıçrarsın iki sıçrasın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan’da. İstediğini kadar baskı yapın, teröristleri ülkenizde besleyin büyütün bunların hepsi size ters olarak geri dönecek. Ve bunlara yönelik şüphesiz ki bizler 16 Nisan’dan sonra uygulamalarımızı başlatacağız. Biz sabırlıyız” dedi.

“BUNLAR NAZİ KALINTISI, BUNLAR FAŞİST BUNU BÖYLE BİLİNİZ”

Erdoğan, “İşte şu anda Bağcılar’ın insanları buradan Hollanda’ya notasını veriyor. Sen istediği kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye’ye nasıl gelecek. Tabi ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların seyahatini değil. O ayrı bir konu. Bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz. Bugün bizi Hollanda seyrediyor, Bağcılar’ı seyrediyor. Biz burada bir şehir toplantısı yapmıyoruz, ilçe toplantısı yapıyoruz. Ve Bağcılar ilçesinden Almanya bizi izliyor şu anda. Fransa’daki Türkler izliyor, İskandinav ülkeleri izliyor. 16 Nisan için selam olsun” diye konuştu.

HOLLANDA MASLAGAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı da Hollanda’nın maslahatgüzarını çağırdı.