Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında "16 Nisan 15 Temmuz'un intikamı olacak" diyerek hayır demeyi düşünenlere seslendi ve "CHP, HDP ve SP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de bir olun, iri olun, diri olun, hep beraber kardeş olalım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir’de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında "16 Nisan 15 Temmuz'un intikamı olacak" diyerek hayır demeyi düşünenlere seslendi ve "CHP, HDP ve SP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Sizler de bir olun, iri olun, diri olun, hep beraber kardeş olalım" diye konuştu.

MHP’ye gönül veren kardeşlerim ‘Evet’ diyorlar. Bak, BBP’ye gönül veren kardeşlerim de ‘Evet’ diyorlar” diyen Erdoğan, “Fakat CHP’ye, HDP’ye, Saadet Partisi’ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Sizler de bir olun, iri olun, diri olun, hep beraber kardeş olalım” ifadesini kullandı.

Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bu millet, F16’ları göğsünü siper ederek durdurdu. Rabbim, sana hamd olsun beni bu millete hizmet etmekle görevlendirdin. Şimdi el ele, omuz omuza bir yere yürüyoruz. Nereye, 16 Nisan’a. 16 Nisan’da 15 Temmuz’un hesabını sormaya var mıyız? 16 Nisan’ı unutmayın, 15 Temmuz’un bir intikamı olacaktır.

Terör örgütleri ne diyor, Kandil’den haber gönderiyorlar. Diyorlar ki; Kandil 16 Nisan’da oyumuz hayır. Pensilvanya ne diyor? “Hayır”. Ana muhalefet ne diyor? “Hayır”. Bakın kimler bir araya geldi görüyor musunuz? Bunların yok birbirinden farkı. AKP’ye gönül veren kardeşlerim, MHP’ye gönül veren kardeşlerim “Evet” diyorlar. Bak, BBP’ye gönül veren kardeşlerim “Evet” diyorlar. Fakat CHP’ye, HDP’ye, Saadet Partisi’ne gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. Sizler de bir olun, iri olun, diri olun, hep beraber kardeş olalım.

EY KILIÇDAROĞLU…

Ey Kılıçdaroğlu senin daha çok bu yolları tepmen dolaşman gerek. Sen de dert yok. Dikili ağıcın var mı yok. Biz bütün yaptıklarımızı milletimiz için aldığımız destekle yaptık.

Şimdi de sistemi değiştirmek için harekete geçiyoruz

Biz faniyiz, her an ölebilir miyiz. Ölebiliriz. Hepimiz o musallaha geleceğiz. Müslümansak. Hoca ne diyecek er niyetine hatun niyetini… Başbakan olsan da Cumhurbaşkanı da olsan.. Gömecekler. Bir daha mezara gelirseler ne ala…

Şimdi yarın Çanakkale’de yarın dünyanın bir numaralı köprüsünün temelini atıyoruz. Bedeli ne 11 milyar dolar. Hani Türkiye ekonomik olarak batmıştı çökmüştü, yarısı kore yarısı Çin. Niye Türkiye güvenilir ülke. Cebimizden para bile çıkmıyor.

Hayırcıları yeni tanıyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi. Yavuz Selim Köprü yapılırken hayır diyenleri biliyorsunuz. İzmit Köprüsü’ne hayır diyenleri biliyorsunuz değil mi.

3 yılda 200 milyon insanın geçtiği Marmaray’a hayır diyenleri biliyosunuz değil mi. Ardından Avrasya köprüsüne hayır diyenleri biliyorsunu değil mi. Bakalım çanakkale köprüsüne ne diyecekler. Diyemezler.. Yanıldılar

At denize balık bilmezse haluk bilir diyoruz.

Birileri çıkıp yalan yanlış, anayasa değişikliğini saptırmaya çalışıyor. Ana muhalefetin başındaki zat neye karşı çıktığından öylesine habersiz ki her şeyi birbirine karıştıyor.

Cumhurbaşkanı başka partiden başbakan başka partiden olursa olmaz diyor.

Aynen hani akrep yelkovanlı saat gibi. Bir kere doğruyu söyleme durumu var.

Ey Kılıçdaroğlu anladın mı? Bundan sonra başkanlığa yeterli sayıda başkan yardımcısı var. Bu bir olabilir iki olabilir üç olabilir. Bunu başkan tayin eder. Başkan, cumhurbaşkanı.

Kardeşlerim bakınız Sayın Sezer Mehrum Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığını attı ertesi gün ekonomi altüst oldu.

‘BEDEL ÖDETEN SİSTEMİ SÜRDÜRMEKTE NİYE İNAT EDELİM’

Öyleyse sürekli tıkanan aksayan işlemeyen bedel ödeten bir sistemi sürdürmekte niye inat edelim. Bizim bu değişim talebimiz yeni değil. Ta belediye başkanıyken açıklamalarımız var.

Şu an büyükşehirlerin belediye başkanlığı sistemi bizim sistemden daha iyi.

Ne diyor Kılıçdaroğlu artık Meclis kapatılıyor diyor. Meclis’in kapatıldığı falan yok. Ne yalan söylüyorsun. Dürüst ol, dürüst. Kanun teklif etme yetkisi Cumhurbaşkanı’nın değil. Tamamen Meclis’in bütçe dışında Cumhurbaşkanı hiçbir başka teklifte bulunamaz. Eski sistemde bulunamaz.

Cumhurbaşkanı’nın yasamayı devre dışı bırakma durumu yoktur. Ana muhalefetin bıraktığı zat Meclis’i feshedebilir diyor. Ortada fesih yok. Cumhurbaşkanı veya Meclis belli şartlar altında, hangisi talep ederse her ikisini de kapsayacak şekilde erken seçime gidilebiliyor.

Cumhurbaşkanı Meclis’i götürüp kendisi yerinde kalmıyor. Meclis’te seçime gider ikisi de seçim yenilenir.

Genç dinamik şuurlu bilgili ilim irfan sahibi ve ahlaklı bir gençlikle dinamik bir parlamento inşa edeceğiz.

Ne diyor şimdi diyor Ankara’dan gidiyor çocuklarını parlamentoya sokacak lafa bak.

Senin 18-19-20-21 varsa onlar da seçilsin onlar da girsin.

Biz delikanlılarıyla kızlarıyla tüm gençlere güveniyoruz. İnşallah ilk seçimde bu gençlerimizin temsilcilerini de görmek istiyoruz. Bunun için gençlerimizden benim ricam şu. 16 Nisan’a kadar çok çalışacağız. Sıkı çalışacağız.

En çok memnuniyet duyduğum programlar toplu açılış törenleri. İlk yüksek hızlı treni nerede yaptık Eskişehir’de yaptık.

İl emniyet müdürlüğü aynı şekilde Allah nasip ederse yılsonunda da Eskişehir şehir hastanelerini bitiriyoruz. Bu kamu projeleriyle beraber. Şimdi hazır mıyız? Ama durmak yok. Çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz.