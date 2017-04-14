Kılıçdaroğlu, elindeki rakamı açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin elindeki araştırma verilerini paylaşarak "En son gelen tahmin ‘hayır’ oylarının yüzde 53 civarında" olduğunu söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, referandum öncesi katıldığı Halk TV’de son canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Referanduma 2 gün kala ‘evet' yoğunluklu yayınlanan anket sonuçlarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Bundan 1 hafta önce hükümetin strateji uyguladığını, son hafta anket maniplasyonu yapacağını söylemiştim. Kararsız yurttaşları sandığa gitmemesine yönelik bir strateji kullanılıyor. Sandığa gidildiği sürece ‘hayır' çıkacak. Demokratik bir ülke olmak istiyorsak sandığa gidip oy kullanmak çok önemli. Yapılan bir parti seçimi değil. Tek adamlık rejimi ile parlamenter demokratik rejim arasında bir seçim yapılacak. Referandumun ardından ‘bütün baskılara karşı halk demokrasiden yana tavrını koydu' diyerek yeni süreci yaratacağız” dedi.

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye eyalet yanıtı : Yeni mi keşfediyor...

“ŞU AN YÜZDE 53 HAYIR”

CHP'nin elindeki araştırma verilerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, “En son gelen tahmin ‘hayır' oylarının yüzde 53 civarında olduğu. Bunun içerisinde gizli oy dediğimiz, ‘acaba hayır dersem başıma birşey gelir mi' diye düşünen kitle de var. Sandığa gidiş ne kadar fazla olursa ‘evet' ile ‘hayır' arasındaki fark, ‘hayır' lehine o kadar fazla olacak” diye konuştu.