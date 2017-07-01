‘Kuduz olan hayvan sayısı artacak’

Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişiklik tehlikesine dikkat çeken hayvan severler "Ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Kuduz hayvan sayısı artacak" uyarısında bulundular.

Hayvan hakları savunucuları İstanbul Kadıköy'de ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliği protesto etti. “Katliam yasa tasarısını istemiyoruz” yazılı pankart taşıyan vatandaşlar “Yaşam hakkına dokunma” sloganı attı.

Hayvan hakları savunucularının ellerinde “Hayvanlar için de adalet” yazılı dövizlerin olması dikkat çekti. Çok sayıda dernek ve kitle örgütünün imza koyduğu açıklamada, Yasa tasarısının, “Sürgün ve ölüm içerdiği” savunuldu.

Açıklamada, söz konusu tasarıyla nüfusu 100 binin altında olan 970 belediyede kısırlaştırma merkezi kurulmasının gerek görülmediği belirtilerek bu durumun evcil olmayan hayvanlarda yaygın olan kuduz hastalığını artıracağı ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi “Kısırlaştırma olmayan yerlerde kısırlaştırılmadan yaban hayatına atılan sahipsiz hayvanlar oralarda korunaksız kalacaklar. Yaban hayatında yoğun olan kuduz hastalığının evcil olan hayvanlara geçip, hastalığın bir şekilde şehirlere gelmesine neden olacaktır. Sayıları kontrol edilemez biçimde artacağı için hayvanlar zehirlenip, vurularak öldürülecek. Yasa tasarısının bu maddesi katliamlara sebep olacaktır.”

Sahipsiz sokak hayvanı olmadığını bu canlıların sahibinin devlet olduğu ifade edilen açıklamada ayrıca “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesine göre de bütün hayvanların insanca bakılma, gözetilme ve korunma hakkı vardır. Hayvanlara fiziki, psikolojik acı verecek şekilde tıbbi, ticari, bilimsel deney yapılamaz. Hayvan hak sahibi olan bir varlıktır. Hiçbir hayvan kaderine terk edilemez” vurgusu yapıldı.