Maltepe’de tarihi Adalet Buluşması

Türkiye'nin dört bir yanından yüzbinlerce insan Maltepe'deki tarihi buluşmaya katılmak için İstanbul'a geldi. CHP'lilerin aktardığına göre katılımın 2 milyonu aşması bekleniyor.

Zeynep GÜRCANLI, Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

15 Haziran günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi dördüncü günün sonunda Dragos'ta konakladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün Dragos-Maltepe arasındaki son 3 kilometreyi kurmaylarıyla birlikte yürüyecek. Saat 16:30'da yürüyüşe başlayacak heyet yolun sonunda Maltepe'deki büyük Adalet Buluşması'na dahil olacaklar.

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜYE 18:00'DE GELECEK

CHP lideri dünyanın en uzun yürüyüşünü tamamlayarak Maltepe Sahili’nde ulaşacak ve konuşmasını gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu'nun kürsüye saat 18:00 sıralarında çıkması bekleniyor.

‘REKOR KATILIM OLABİLİR’

Maltepe’de tarihi mitingin yapılacağı alan ise öğle saatlerinde dolmaya başladı. Buluşmaya katılımın 2 milyonu aşması bekleniyor. CHP’lilerin aktardığına göre bugün Maltepe’de mitinge katılım bakımından bir rekor kırılabilir.

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