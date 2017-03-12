Metin Feyzioğlu: İthal mağduriyeti de gördük

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hollanda'nın uyguladığı engellemeler ile "ithal mağduriyet" yaratıldığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hollanda’nın uyguladığı engellemelerin demokrasiye aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirterek, “ithal mağduriyet” yaratıldığını söyledi.

Trabzon’da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu Hollanda krizine ilişkin şunları söyledi:

HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ

Şu sıralar Avrupa’da yükselen popülizmin en kullanılan malzemesi Türk düşmanlığı ve İslam düşmanlığı. Hollanda’yı da, Almanya’yı da kınıyorum. Bu yapılan son derece çirkin, demokrasiye aykırı ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Demokratik bir hakkın, düşünceyi açıklama hakkının kullanımının çifte standartı olmaz. Kendilerine yapmadıkları bir yasaklamayı Türkiye’den gelenlere yapamazlar. Yapmaları aslında ne kadar çifte standarta sahip olduklarının ispatıdır.

AVRUPA’DAN İTHAL MAĞDURİYET YARATILIYOR

Bu suretle aynı zamanda, ithal samandan sonra ithal mağduriyet de görmüş olduk. Siyasi iktidarın içeride kimseden mağdur olacak hali yok. Yargı, yasama tamamen ellerinde, OHAL KHK’larıyla Anayasayı artık yok sayarak her türlü düzenlemeyi yapabiliyorlar ve içerde artık ‘ben mağdurum’ diye söyleyebilecekleri hiçbir şey kalmadı. Geçmişten beri siyasi iktidarın mağdurum algısı yaratarak önemli ilerlemeler kaydettiğini görüyoruz. Bir kısmı doğrudur, bir kısmı şişirilmiş mağduriyetlerdir. Burada da Hollanda ve Almanya ile çok güzel bir paslaşma var. Türkiye’de mağduriyet alanı kalmamış bir siyasi iktidar, Almanya, Hollanda ve benzerleri tarafından mağdur hale getirilmiş oluyor. İş milli bir davaya dönüştürülüyor.”