PKK, Fırat’ın batısında sözde özerklik ilan etti

ABD, Rusya ve Şam’dan destek gören bölücü teröristler tahriğe devam ediyor. Örgüt, Menbiç’te özerk yönetim kurduğunu açıkladı

Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG bölgede tansiyonu daha da yükseltecek bir adım attı. Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batı kıyısında yer alan Menbiç'te sözde ‘özerk yönetim' kurduğunu ilan etti. 80 bin nüfuslu Menbiç, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda sıradaki hedefi olarak görülüyordu. Sınır hattını temizleyip güneye doğru yönelen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ona destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), El Bab'ı dinci terör örgütü IŞİD'in elinden kurtardıktan sonra daha doğudaki Menbiç'e yönelmişti. Rusya Devlet Haber Ajansı Sputnik'e konuşan PYD/YPG'nin Kobani Dış İlişkiler Sorumlusu Ewwas Eli, “Menbiç Özerk Yönetimi, 13 kişilik heyet tarafından idare edilecek. Bunların 4 yardımcısı da olacak. Ayrıca 71 Arap, 43 Kürt, 10 Türkmen, 8 Çerkez, 1 Ermeni ve 1 Çeçen'den oluşacak bir meclis de bulunacak. Hazırlıklar tamam gibi…” dedi.

TÜRKİYE'NİN ‘KIRMIZI ÇİZGİ'SİYDİ

Menbiç, Suriye'de savaşın başından beri en kritik noktalardan biri oldu. ÖSO'nun 2012 yılında rejimin elinden alıp, 2014 yılında IŞİD'e kaybettiği 80 bin nüfuslu Menbiç, 12 Ağustos 2016'da PYD/YPG tarafından ele geçirilmişti. Türkiye, Menbiç'e PYD/YPG'nin girmesine karşı çıkmış ve bu örgütün Fırat Nehri'nin batısına geçmesini ‘kırmızı çizgi' olarak ilan etmişti. Ancak Suriye'deki gelişmeler Ankara'nın bu duruma engel olmasına izin vermedi. Fırat Kalkanı'nda TSK'nın El Bab'ı ele geçirdikten sonra Menbiç'e yönelmesi de bölücü teröristleri korkuttu. PYD/YPG, hem ABD hem de Rusya ve Şam rejimi ile işbirliğine gitti.

HEDEF YİNE ‘KÜRT KORİDORU'

Sınır hatlarında ABD bayraklı zırhlılar ve Amerikan askerleri nöbet tutmaya başladı. Daha sonra Mehmetçik ile olan sınır bölgesi de rejim ve Rus askerlerine bırakılarak burada fiili bir tampon bölge oluşturuldu. Menbiç'teki sözde özerk yönetim, PYD/YPG'nin hayali olan ‘Kürt koridoru' planlarına da bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bölücü teröristler, ele geçirdikleri Kobani ve Afrin bölgelerini birleştirmek istiyordu. TSK'nın El Bab'ı ele geçirmesi bu plana büyük darbe vurmuştu.

MENBİÇ'İN STRATEJİK ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

PYD/YPG'nin elinde bulunan Fırat Nehri kıyısındaki Menbiç, güneyde Halep'e 85 kilometre, kuzeyde Cerablus'a 40 kilometre, doğuda Kobani'ye 65, batıda ise El Bab'a 45 kilometre uzaklıkta bulunmasıyla stratejik bir öneme sahip.