Şans Topu sonuçları açıklandı! Şanslı numaralar kimler bildi? (10 MAYIS)

Şans Topu sonuçları belli oldu, Şans Oyunu tutkunlarının büyük heyecanla beklediği şanslı sayılar yayınlandı. Her çarşamba zengin olma hayaliyle Şans Topu bayilerine koşanlar, çekiliş akşamı Şans Topu sonuçlarını sorgulamak için internete akın ediyor. İşte 10 Mayıs tarihli 827. numaralı Şans Topu sonuçları...

Bir çarşamba daha geldi, Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu’nun bu haftaki şanslı numaraları hangileri oldu sorusunu soran şans oyunu müdavimleri Google üzerinde aramalara başladı. 5+1 olarak toplamda 6 numaranın kazananı belirlediği çekilişin kazanan numaraları ve Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye dağılımı haberimizin devamında yer almakta. Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazanan şehri Niğde oldu. Niğde’den şanslı bir vatandaş 5+1’i doğru bilerek 696 bin liranın sahibi oldu.

ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 MAYIS

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kazanan numaralar: 4-7-19-29-30 + 3

ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 696.252,75TL 5 bilen kişi sayısı : 16 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.351,65TL 4+1 bilen kişi sayısı : 201 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 346,90TL 4 bilen kişi sayısı : 2.490 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,35 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.727 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,60 TL 3 bilen kişi sayısı : 76.210 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 55.157 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,00 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 187.704 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30TL

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Geçtiğimiz hafta 3 Mayıs tarihli 829. Hafta Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 11-13-15-18-19+8 olmuştu ve ikramiye Niğde’nin Merkez ilçesine gitmişti.