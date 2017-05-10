Şans Topu sonuçları açıklandı! Şanslı numaralar kimler bildi? (10 MAYIS)

Bir çarşamba daha geldi, Şans Topu sonuçları açıklandı. Şans Topu’nun bu haftaki şanslı numaraları hangileri oldu sorusunu soran şans oyunu müdavimleri Google üzerinde aramalara başladı. 5+1 olarak toplamda 6 numaranın kazananı belirlediği çekilişin kazanan numaraları ve Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye dağılımı haberimizin devamında yer almakta. Şans Topu çekilişinde bu haftanın kazanan şehri Niğde oldu. Niğde’den şanslı bir vatandaş 5+1’i doğru bilerek 696 bin liranın sahibi oldu.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 MAYIS
Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta kazanan numaralar: 4-7-19-29-30 + 3
ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI
|5+1 bilen kişi sayısı :
|1
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|696.252,75TL
|5 bilen kişi sayısı :
|16
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4.351,65TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|201
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|346,90TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.490
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|37,35 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|5.727
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|20,60 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|76.210
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,25 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|55.157
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|6,00 TL
|1+1 bilen kişi sayısı :
|187.704
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,30TL
GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI
Geçtiğimiz hafta 3 Mayıs tarihli 829. Hafta Şans Topu sonuçlarına göre kazanan numaralar: 11-13-15-18-19+8 olmuştu ve ikramiye Niğde’nin Merkez ilçesine gitmişti.